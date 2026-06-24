Bill Gates nombra tres relaciones extramatrimoniales en su testimonio contra Epstein por temor a ser víctima de chantaje

Bill Gates reveló los nombres de tres mujeres con las que tuvo romances y alegó que Jeffrey Epstein quería chantajearlo por esas infidelidades.

El cofundador de Microsoft declaró ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que el pedófilo nunca había logrado extorsionarlo, pero que “parece que las ideas de Epstein apuntaban en esa dirección”.

En una transcripción recientemente publicada del testimonio de Gates ante el panel el 10 de junio, el multimillonario tecnológico admitió haber tenido relaciones extramatrimoniales con dos mujeres rusas: la jugadora de bridge Mila Antonova y la física nuclear Karima Nigmatulina, y con la empresaria médica Dra. Alice Jacobs Nesselrodt.

Negó haber presenciado o participado en ningún acto de conducta sexual inapropiada en la empresa de Epstein, pero reconoció que, sin darse cuenta, pudo haberse encontrado “en presencia de víctimas” después de que su antiguo empleado, el Dr. Boris Nikolic, un amigo común, se lo presentó en 2011.

Gates no fue acusado de ningún delito en relación con el financiero desacreditado, que se suicidó en una celda de una cárcel de la ciudad de Nueva York en agosto de 2019.

open image in gallery Bill Gates declaró ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes que creía que Jeffrey Epstein tenía la intención de chantajearlo ( AFP/Getty )

Su nombre apareció en los archivos de Epstein publicados por el Departamento de Justicia en diciembre y enero, lo que suscitó interrogantes sobre sus interacciones pasadas. El hecho de ser mencionado en los archivos no implica que haya cometido ningún delito.

Durante su testimonio, Gates afirmó creer que Nikolic pudo haberle contado a Epstein sobre dos de las aventuras extramatrimoniales, lo que llevó a este último a sopesar la posibilidad de usar esa información como moneda de cambio en su contra.

En referencia a los borradores de correos electrónicos no enviados que el financiero pedófilo escribió en 2013 y que contienen acusaciones escabrosas, Gates dijo: “Creo que Epstein, cuando escribía correos electrónicos para sí mismo, tomó todo lo potencialmente negativo que sabía, y algunas cosas que son completamente falsas, y las plasmó en borradores de correos electrónicos para sí mismo”.

Y agregó: “Por eso creo que si de alguna manera extraña hubiera descubierto algo negativo que decir sobre mí, lo habríamos visto en los correos electrónicos que se envió a sí mismo”.

open image in gallery En esta imagen del archivo de Epstein, difundida por la comisión, aparece Gates junto a una mujer cuya identidad se ocultó ( Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes )

open image in gallery El cofundador de Microsoft también aparecía en esta imagen que figuraba en los archivos ( DOJ )

Los borradores de correos electrónicos, cuyo contenido Gates afirmó que era falso, muestran a Epstein alegando haber facilitado encuentros sexuales y haberle proporcionado medicamentos para que se los diera a su entonces esposa, Melinda Gates, sin su conocimiento, para tratar una enfermedad de transmisión sexual que creía haber contraído.

Gates dijo que era “posible” que le hubiera confiado a Nikolic su temor de haber contraído una ETS, pero aclaró ante el comité: “Nunca tuve una ETS... Dije que tal vez insinué cierta preocupación sobre si tenía una ETS; no lo recuerdo. Pero nunca tuve una ETS. Nunca le di medicamentos a nadie a escondidas”.

Gates explicó que, en total, se había reunido con Epstein “entre 12 y 14 veces, además de dos videollamadas por Skype en total durante ese período de cuatro años”.

Cuando se lo cuestionó por su decisión de asociarse con él a pesar de estar al tanto de su condena penal anterior por solicitar los servicios de una menor para la prostitución en Florida, declaró: “Lamento no haber tenido eso en cuenta en mayor medida".

The Independent se puso en contacto con Gates para obtener más comentarios.

Tras la publicación de los archivos de Epstein por parte del Departamento de Justicia, Gates se disculpó con el personal de la Fundación Gates durante la reunión informativa bianual de la organización en febrero, en la que volvió a recalcar que no había hecho nada malo, pero lamentó su relación anterior con Epstein.

open image in gallery Epstein se suicidó en una celda de una cárcel de la ciudad de Nueva York en agosto de 2019, pero llevaba mucho tiempo intentando ganarse la influencia de personas poderosas ( Florida Department of Law Enforcement )

“No hice nada ilícito. No vi nada ilícito”, dijo a los presentes. “Para que quede claro, nunca pasé tiempo con las víctimas, las mujeres que lo rodeaban… Fue un gran error pasar tiempo con Epstein. Pido disculpas a las demás personas que se vean involucradas en esto debido al error que cometí”.

Un portavoz de la Fundación Gates declaró a The Independent en aquel momento: “Bill respondió a las preguntas formuladas por el personal de la fundación sobre diversos temas, incluida la publicación de los archivos de Epstein... Bill habló con franqueza, respondió a varias preguntas en detalle y asumió la responsabilidad de sus actos”.

El Comité de Supervisión también publicó el martes el testimonio de su reciente audiencia a puerta cerrada con la exasistente ejecutiva de Epstein, Lesley Groff, quien dijo que le reservaba citas “casi a diario”, pero negó haberlas programado alguna vez con personas que ella creía que eran menores de edad.

El comité que investiga a Epstein ya escuchó a otras personalidades destacadas, como Bill y Hillary Clinton, el secretario de Comercio Howard Lutnick y la exfiscal general Pam Bondi.

El sucesor interino de Bondi, Todd Blanche, podría ser el siguiente en comparecer en una sesión a puerta cerrada, y también se espera que el abogado Alan Dershowitz preste testimonio.

Traducción de Olivia Gorsin