¿Lindsay Clancy podría quedar en libertad? El fallo de hoy podría desestimar todos los cargos

Lindsay Clancy, la madre de Massachusetts, sabrá el lunes si los cargos de asesinato en su contra pueden seguir adelante, en una audiencia donde un juez escuchará los argumentos sobre el sobreseimiento del caso y el calendario para un posible segundo juicio.

La vista en Plymouth se produce después de que el primer juicio de Clancy terminó en un punto muerto, ya que el jurado no pudo llegar a un veredicto.

Clancy, de 36 años, está acusada de asesinato en primer grado por las muertes de Cora, Dawson y Callan en 2023.

open image in gallery Lindsay Clancy observa cómo el jurado abandona la sala al final de la jornada sin haber llegado a un veredicto en el juicio por triple asesinato contra la madre de Duxbury, celebrado en el Tribunal Superior de Plymouth ( Reuters )

Se espera que su defensa argumente que la prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo delito impide un segundo juicio.

Sus abogados afirmaron que la anulación del juicio declarada el 4 de septiembre fue innecesaria y que se debería haber interrogado a un miembro del jurado.

En un documento presentado la semana pasada, los fiscales instaron a Sullivan a rechazar la solicitud de desestimación del caso.

La fiscalía no detalló públicamente ningún plan para un nuevo juicio.

En una audiencia celebrada el 29 de septiembre, Sullivan indicó a las partes que debían estar preparadas para discutir la fecha de un juicio nuevo.

open image in gallery Kevin Reddington, el abogado de Lindsay Clancy, se abre paso entre una multitud de periodistas en pleno proceso de deliberaciones en el juicio ( Getty )

El único miembro del jurado que impidió la absolución de Lindsay Clancy se vio influenciado por lo “metódica” que, según él, fue ella al asesinar a sus tres hijos, según declaró en una entrevista emitida el jueves, la primera desde que el juicio terminó con un jurado sin llegar a un veredicto.

Michael Desronvil afirmó no tener ninguna duda sobre la culpabilidad de Clancy y declaró en el programa Fox & Friends de Fox News Channel que le había impactado su “proceso mental” durante los asesinatos.

Desronvil fue el único miembro del jurado que se opuso a exonerar a Clancy de responsabilidad penal y se puso del lado de los fiscales que argumentaban que ella sabía lo que estaba haciendo.

La defensa de Clancy argumentó que ella padecía una afección poco común llamada psicosis posparto cuando estranguló a sus hijos.

“La atención debe centrarse en los niños”, dijo Desronvil. “Ellos son los que no tienen a nadie que luche por ellos”.

En el primer juicio no hubo controversia sobre el hecho de que Clancy estranguló a los niños con bandas elásticas de ejercicio antes de intentar suicidarse.

open image in gallery Patrick, el exmarido de Lindsay Clancy, en una foto junto a los tres hijos de la pareja ( GoFundMe )

Su defensa argumentó que la psicosis posparto implicaba que carecía de responsabilidad penal.

Según los miembros del jurado, uno de ellos se opuso y bloqueó un veredicto de demencia que habría conllevado el internamiento en un hospital psiquiátrico.

Los fiscales podrían volver a juzgar a Clancy por asesinato en primer grado o solicitar cargos por asesinato en segundo grado, lo que permitiría un juicio sin jurado.

El asesinato en primer grado conlleva cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional; el asesinato en segundo grado permite la libertad condicional.

El juicio de Clancy terminó con un juicio nulo a principios de septiembre y generó un gran interés público, lo que llamó la atención sobre la salud mental materna después del parto.

Padecía problemas de salud mental que incluyeron meses de tratamiento y una estadía en un hospital psiquiátrico antes de asesinar a los niños y luego intentar suicidarse en la casa de su familia en Massachusetts en 2023.

Los fiscales aún no decidieron si presentarán el caso ante un jurado por segunda vez.

Podrían volver a juzgarla por cargos de asesinato en primer grado, solicitar cargos menores o desestimar el caso por completo.

Clancy, exenfermera de partos, sigue acusada de asesinato y se espera que permanezca en un hospital psiquiátrico hasta que se resuelva su caso.

Su exmarido, Patrick Clancy, quien descubrió los cuerpos de los niños, declaró en entrevistas que la perdona.

Si experimentas sentimientos de angustia o tienes dificultades para afrontar la situación, puedes hablar con los Samaritanos de forma confidencial llamando al 116 123 (Reino Unido e Irlanda) o visitar el sitio web de los Samaritanos para encontrar información sobre la sucursal más cercana.

Si resides en Estados Unidos y tú o alguien que conoces necesita ayuda de salud mental de inmediato, llama o envía un mensaje de texto al 988 o visita 988lifeline.org para acceder al chat en línea de la Línea de Ayuda para Crisis y Suicidio 988. Esta es una línea de ayuda gratuita y confidencial disponible para todos las 24 horas del día, los siete días de la semana. Si te encuentras en otro país, puedes visitar www.befrienders.org para encontrar una línea de ayuda cerca de ti.

Traducción de Olivia Gorsin