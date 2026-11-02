OMS: Ataques contra civiles lleva al sistema de salud de Etiopía al borde del colapso

Los ataques en el norte de Etiopía que, según informes, mataron a niños, incluido un recién nacido, están empujando el frágil sistema de salud de la región más cerca del colapso, afirmó el lunes el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los combates reanudados han hecho añicos, en la práctica, un acuerdo de paz de noviembre de 2022 entre el gobierno federal y las fuerzas rebeldes en la región de Tigray, lo que aviva los temores de un conflicto más amplio.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló en un comunicado publicado en X que los niños estaban entre las personas que, de acuerdo con los informes, murieron en el campamento de desplazados Jaari 2, en Amhara. En Rama, en el vecino Tigray, varias personas habrían muerto cuando intentaban conseguir comida.

Tedros no proporcionó cifras de víctimas ni fechas de ninguno de los dos ataques y no identificó a los responsables. Se refirió de manera más general a que los ataques con drones y las víctimas civiles se están volviendo frecuentes en toda Etiopía.

De momento no ha habido respuesta del gobierno ni un comunicado público que aborden los ataques reportados.

Los hospitales del norte carecen de personal sanitario, medicamentos y equipos, los servicios de ambulancia están seriamente limitados y la inseguridad está obstaculizando las entregas médicas, indicó Tedros. La OMS y otras agencias de Naciones Unidas ya trabajan para entregar suministros adicionales.

“Se debe proteger a los civiles. Se debe permitir que los trabajadores de la salud y los suministros humanitarios lleguen a quienes los necesitan”, sostuvo.

Reanudación de combates profundiza preocupaciones humanitarias

Tedros, de etnia tigrayana, se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Salud de Etiopía cuando el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray dominaba la coalición gobernante del país.

Sus críticas han provocado acusaciones de sesgo político por parte de las autoridades etíopes. En enero de 2022, el gobierno lo acusó de usar su cargo para impulsar intereses políticos. Tedros reconoció sus vínculos con la región, pero sostuvo que hablaba sin parcialidad.

El gobierno también enfrenta oposición armada en las regiones de Amhara y Oromia. Fano, una red poco cohesionada de milicias étnicas amhara, ha combatido a las fuerzas federales en Amhara desde 2023.

En ataques separados en Oromia, la Iglesia ortodoxa de Etiopía denunció que al menos 60 cristianos ortodoxos fueron asesinados. El embajador estadounidense Ervin J. Massinga condenó el sábado los asesinatos selectivos reportados en la zona de Arsi, en la región, y pidió una investigación.

“Deben detenerse ataques tan horribles contra cualquier grupo”, expresó en un comunicado publicado por la embajada de Estados Unidos en redes sociales.

Gobierno entrena a líderes; grupos opositores se coordinan

El primer ministro etíope Abiy Ahmed dijo por su parte en redes sociales que líderes del gobierno estaban recibiendo entrenamiento militar en Hurso, en el este del país. Afirmó que el entrenamiento fortalece la disciplina, el liderazgo y la preparación.

Fotos publicadas en redes sociales mostraban a Abiy con participantes vestidos con atuendos caqui. Otras imágenes mostraban ejercicios grupales y flexiones.

La Alianza de las Fuerzas del Pueblo Etíope para la Supervivencia, una coalición de siete grupos opositores, indicó en una declaración en video que había aprobado planes para fortalecer la cooperación entre sus miembros, coordinar campañas dentro del país y en la diáspora, y ampliar el acercamiento diplomático.

Acusó al gobernante Partido de la Prosperidad de alimentar el conflicto, el desplazamiento y la pobreza, y pidió una transición política inclusiva.

La alianza se formó en septiembre con el objetivo declarado de remover al gobierno de Abiy. Sus siete integrantes son el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, el Movimiento Nacional Amhara Fano, el Ejército de Liberación Oromo, el Frente Nacional de Liberación de Ogaden, el Frente de Unidad Democrática Revolucionaria Afar, el Movimiento de Liberación de los Pueblos de Benishangul y el Movimiento Democrático de los Pueblos Gumuz.

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Amir Aman Kiyaro contribuyó a este despacho desde Hamburgo, Alemania.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.