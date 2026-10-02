Un grupo de ocho cachalotes hunde un yate tras embestir una embarcación en el Pacífico Sur

Un grupo de cachalotes agrietó el casco de un yate en el remoto Pacífico Sur, lo que obligó a la tripulación a abandonar la embarcación.

La tripulación a bordo de la embarcación de 15 metros de eslora describió el aterrador encuentro, que tuvo lugar a 463 km náuticos al norte de la isla Norfolk.

“Se oyó un golpe fuerte. Toda la embarcación se desplazó hacia un lado”, dijo la australiana Jemma Cooper, quien salió despedida del timón por la fuerza del impacto.

“Miramos hacia nuestro costado de babor y vimos entre seis y ocho ballenas, un grupo. Entonces quedó claro que se trataba de eso”, declaró a la AFP.

Jeremy Cooper, su esposo, estaba durmiendo bajo cubierta, pero el impacto lo despertó. “Fue evidente de inmediato que era muy grave”, dijo.

open image in gallery La tripulación del Tai Tam fue rescatada a las 6 a. m. de la mañana del domingo por un buque portacontenedores que se encontraba cerca, unas 18 horas después del encuentro con la ballena ( Fuerzas Armadas de Nueva Zelanda )

“Todo el mecanismo de dirección quedó destrozado en el lado de estribor, y estaba entrando una cantidad considerable de agua”, declaró Cooper a la AFP.

Esta no es la primera vez que las ballenas atacan una embarcación. El año pasado, un yate familiar fue atacado por un grupo de orcas en plena noche mientras navegaba frente a la costa portuguesa.

El sábado a la 1 p. m., hora de Nueva Zelanda, unos 30 minutos después de la colisión con la ballena, activaron una baliza de emergencia.

“Declaramos una emergencia total”, dijo Terry Hetherington, miembro de la tripulación neozelandesa. Añadió que pasaron las siguientes horas achicando la mayor cantidad de agua posible.

Otro miembro de la tripulación, el francés Martin Jaffre, declaró que la colisión con la ballena provocó grietas en el casco y agrietó la estructura de fibra de vidrio. También rompió el sistema de dirección.

open image in gallery Un cachalote macho adulto alcanza una longitud de entre 15 y 18 metros. Las hembras son más pequeñas, con una longitud de entre 11 y 13 m ( Reuters )

“Ya no podíamos dirigir el barco, y un barco sin dirección se convierte rápidamente en un problema”, dijo.

Según relataron sus compañeros de tripulación, con la embarcación llena de agua, Jaffre intentó frenarla con espuma expansiva y nadó bajo el casco para inspeccionarlo.

Achicaron el agua a mano e intentaron permanecer a bordo el mayor tiempo posible, pero no pudieron evitar que el motor se atascara.

Esa misma noche decidieron abandonar el barco y se trasladaron a una balsa salvavidas. Por suerte, el mar estaba en calma y había luz de luna llena.

Cortaron la amarra del yate en la madrugada del domingo, antes de que se hundiera.

open image in gallery La tripulación abandonó el yate y se trasladó a una balsa salvavidas, cortando el cabo de sujeción antes de que se hundiera por completo ( Fuerzas Armadas de Nueva Zelanda )

El buque portacontenedores MV Sofrana Surville, de 143 metros de eslora, rescató a los marineros a las 6 a. m. del domingo, según informó el ejército neozelandés, unas 18 horas después de su encuentro con el cachalote.

La Real Fuerza Aérea de Nueva Zelanda envió un avión de patrulla P-8A Poseidon a la zona para establecer comunicaciones por radio y coordinar el rescate, según indicaron en un comunicado.

En media hora ya estaban tomando una taza de café y charlando con el capitán, dijo Cooper, y lamentó el final de su viaje de vacaciones por el Pacífico.

“Fue maravilloso, maravilloso, y a la vez un final terrible, terrible, pero por suerte no hubo víctimas mortales”, dijo.

Mike Clulow, jefe de operaciones del Centro de Coordinación de Rescate, elogió la rápida actuación de la tripulación del Tai Tam, así como la coordinación entre los organismos y las embarcaciones que participaron en el rescate.

“La tripulación del yate actuó correctamente, y fue una lástima que chocaran con una ballena en mar abierto. Estaban bien preparados y la activación temprana de su baliza de localización de emergencia (EPIRB) fue clave para ponerlos a salvo. Es un excelente recordatorio de que estar preparado al salir al mar puede salvarte la vida”, afirmó.

Traducción de Olivia Gorsin