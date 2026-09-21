Detenciones, soldados y oposición prohibida: así fueron las elecciones “fraudulentas” de Rusia

El partido de Vladimir Putin se encamina a obtener una amplia mayoría tras el cierre de las urnas en las elecciones parlamentarias de Rusia, celebradas bajo estrictos controles y cuestionadas por sus críticos.

Los primeros datos de la Comisión Electoral Central de Rusia indican que Rusia Unida, el partido de Putin, encabeza el recuento con el 57,8 % de los votos, cuando ya se ha escrutado más del 90 % de las papeletas.

Según la Comisión, la participación alcanzó un máximo histórico del 56,6 %, frente al 52 % registrado en 2021. Putin ganó las últimas elecciones presidenciales, celebradas en 2024, con el 88,5 % de los votos y no deberá presentarse de nuevo a las urnas hasta 2030.

Sin embargo, diversos informes señalaron que los comicios, celebrados entre el viernes y el domingo, estuvieron marcados por un ambiente militarizado, restricciones de acceso para algunos votantes y la detención de varios observadores en los centros de votación.

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Soldados armados en los centros de votación

open image in gallery Una mujer deposita su voto bajo la vigilancia de un militar en Donetsk, territorio ocupado por Rusia ( Reuters )

Imágenes difundidas el viernes mostraron a votantes depositando sus papeletas bajo la vigilancia de soldados fuertemente armados desplegados en centros de votación locales.

En un mensaje transmitido antes del inicio de la votación, Putin declaró: “Su elección y determinación demostrarán una vez más que millones de personas apoyan a nuestros combatientes y que permanecemos unidos por valores compartidos, nuestra memoria histórica y el amor a nuestra patria”.

Se espera que el Kremlin presente la victoria como una muestra de respaldo popular a Putin y a la guerra en Ucrania, en medio de las limitadas ganancias territoriales de Rusia, el aumento de las bajas y las señales de una caída del apoyo al presidente.

En la región de Donetsk, imágenes mostraron a votantes depositando sus papeletas en una urna mientras soldados rusos armados permanecían junto a ellos.

Rusia excluye a los observadores independientes

open image in gallery Vladimir Putin aseguró a los rusos que su “elección y determinación” demostrarían el respaldo a los “combatientes” del país ( AP )

Rusia impidió la presencia de observadores europeos independientes en los centros de votación después de que su Ministerio de Asuntos Exteriores acusara a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) de aplicar un “doble rasero” en sus críticas a Rusia.

El presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, Pere Joan Pons, afirmó que la decisión de impedir el ingreso de observadores supone una violación de los compromisos asumidos por Rusia como Estado miembro.

En un comunicado difundido el mes pasado, antes de las elecciones, Maria Telalian, directora de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE, calificó la decisión de “profundamente lamentable” y afirmó que continúa “un patrón de incumplimiento” de los compromisos que cada Estado participante de la OSCE ha asumido con sus propios ciudadanos y con la comunidad internacional.

“La ausencia de una observación electoral internacional independiente e imparcial por parte de la OSCE priva a los votantes, a los actores involucrados en el proceso electoral y a la comunidad internacional en general de una evaluación objetiva del proceso, lo que reduce la transparencia y la confianza pública”, añadió.

Opositores “encarcelados, exiliados, excluidos o asesinados”

Yabloko, el partido liberal de oposición, denunció que uno de sus observadores perdió el conocimiento durante su detención a manos de la policía, después de que las autoridades lo acusaran de intentar “perturbar las elecciones” en un centro de votación de San Petersburgo el sábado. Por su parte, el Partido Comunista afirmó que a muchos de sus observadores también se les había impedido el acceso.

Además, los partidos denunciaron diversas irregularidades, entre ellas la apertura de urnas precintadas y la falta de cierre de las puertas de los centros de votación durante la noche. A estas denuncias se sumaron casos en los que, según algunos representantes, las autoridades se negaron a entregar papeletas. No obstante, ninguna de estas acusaciones pudo verificarse de forma independiente.

Las críticas también se extendieron a las condiciones generales de los comicios, ya que los detractores del Kremlin sostienen que en Rusia existen pocos espacios para una disidencia genuina. En ese sentido, el Centro Europeo de Políticas (EPC) describió los comicios como una “elección sin una verdadera opción”.

En la misma línea, Amanda Paul, subdirectora del programa Europa en el Mundo del EPC, afirmó que la votación “tuvo lugar en un sistema donde no se tolera la disidencia y se ha silenciado a la oposición significativa”. Según Paul, cualquier oposición de peso al partido de Putin acaba “encarcelada, exiliada, excluida o asesinada”.

De hecho, el mes pasado, el Tribunal Supremo de Rusia impidió que Yabloko participara en las elecciones, por lo que quedó fuera de la contienda el único partido que se oponía a la invasión de Ucrania.

open image in gallery Manifestantes se congregan frente a la Embajada de Rusia en Berlín, Alemania, para protestar contra las elecciones ( AFP/Getty )

“Otro frente de guerra”: Reino Unido y Canadá critican las elecciones “fraudulentas”

Paul señaló que los recientes ataques con drones rusos fueron presentados como un intento de la “junta de Zelensky y sus patrocinadores occidentales” de perturbar la votación.

Los comicios coincidieron, además, con uno de los mayores ataques lanzados por Ucrania contra Moscú desde el inicio de la invasión, en una ofensiva que involucró más de 1.110 drones en distintos puntos de Rusia.

Imágenes y videos del ataque mostraron grandes columnas de humo sobre la ciudad y varios incendios de gran magnitud. Tras la ofensiva, el Kremlin prometió intensificar sus ataques contra Ucrania.

“El mensaje era claro: esto no era simplemente una elección, sino otro frente en la guerra”, escribió Paul.

Las críticas también alcanzaron la votación celebrada en los territorios ocupados de Ucrania. Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Noruega condenaron esos comicios y cuestionaron su legitimidad.

“Estas elecciones fraudulentas forman parte de un sistema de ocupación más amplio: la imposición de la administración, la legislación, los medios de comunicación, la educación, el idioma y la ciudadanía rusos, respaldada por la coerción y la represión”, afirmaron los cinco países en un comunicado conjunto.

Según el texto, este sistema también incluye “informes sobre la desaparición forzada, la detención y la tortura de miles de ciudadanos ucranianos”.

La votación se celebró por segunda vez en la península de Crimea, anexionada por Rusia, y por primera vez en Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia. Ante esta situación, los cinco países insistieron en que los comicios no modifican el estatus de esos territorios.

“Estas regiones forman parte de Ucrania y la celebración de elecciones fraudulentas no puede alterar el estatus de estos territorios según el derecho internacional”, concluyó el comunicado.

open image in gallery Una mujer sale de una cabina de votación con su papeleta en Donetsk ( Reuters )

Intimidación manifiesta en el extranjero

Durante el fin de semana, manifestantes se congregaron frente a las embajadas rusas en Berlín y Londres para protestar contra la invasión de Ucrania y el gobierno de Putin.

Al mismo tiempo, figuras de la oposición rusa en el exilio, entre ellas Yulia Navalnaya, viuda de Alexei Navalny, hicieron un llamado a los rusos contrarios a la guerra para que acudieran a las urnas.

Las denuncias de presión también surgieron fuera de Rusia. El periodista Mark Podberezin aseguró que miembros de la comisión electoral en Ereván, capital de Armenia, hicieron comentarios que, a su juicio, constituían una clara forma de intimidación. Según relató, escuchó frases como: “Tarde o temprano tendrás que volver a Rusia, tenlo presente”.

Frente a las acusaciones de fraude formuladas por activistas de la oposición, Ella Pamfilova, presidenta de la Comisión Electoral Central de Rusia, sostuvo que la votación había sido “limpia”.

Problemas con el voto electrónico

Pamfilova también denunció que el sistema de votación electrónica de Moscú había sufrido ciberataques y atribuyó los problemas técnicos a uno de los llamados “partidos sistémicos”.

Por otra parte, SotaVision, un medio ruso independiente, informó a través de Telegram que en algunas zonas no se entregaron papeletas en papel y que se pidió a los votantes que emitieran su voto mediante terminales electrónicos.

Leonid Volkov, estrecho colaborador de Navalny, sostuvo que la falla del sistema utilizado para expedir las papeletas en papel pudo haber sido deliberada. Ante los problemas, instó a los electores a “¡exigir una papeleta en papel!”.

La situación provocó largas filas en el exterior de los centros de votación, pues muchos electores se negaron a utilizar el sistema electrónico.

Traducción de Leticia Zampedri