Líderes cristianos en EEUU apoyan a una diáspora inquieta ante el futuro incierto de Venezuela

Líderes religiosos que ministran a cristianos en Venezuela y en la diáspora venezolana en Estados Unidos están instando a orar por la paz mientras atienden a congregaciones agitadas por la incertidumbre y las emociones intensas después de que Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro.

En Venezuela, las declaraciones iniciales de la Conferencia Episcopal Venezolana y el Consejo Evangélico de Venezuela fueron cautelosas, haciendo un llamado a la calma y la paciencia, mientras que muchos pastores en la diáspora dieron la bienvenida a la destitución de Maduro. El arzobispo de Miami, ministro católico de la comunidad venezolana más grande en Estados Unidos, dijo que hay ansiedad sobre lo que sigue, pero cree que la iglesia tiene un papel clave para ayudar al país, mayoritariamente católico, a avanzar.

Unas 8 millones de personas han huido de Venezuela desde 2014, estableciéndose primero en países vecinos de América Latina y el Caribe. Después de la pandemia de COVID-19, cada vez más pusieron su mirada en Estados Unidos, atravesando la selva en Colombia y Panamá o volando a Estados Unidos con un permiso humanitario y un patrocinador financiero.

Muchos se han asentado en el sur de Florida, donde conforman la comunidad venezolana más grande del país. Los miembros de la comunidad salieron a las calles ondeando banderas en celebración después de que Maduro y su esposa fueron capturados en una operación militar estadounidense el sábado.

Pero algunos tienen sentimientos encontrados, dijo el arzobispo de Miami, Thomas Wenski. Desde principios de febrero, la administración Trump ha terminado dos programas federales que juntos permitían a más de 700.000 venezolanos vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

“La gente está feliz porque Maduro está fuera, pero todavía hay mucha incertidumbre”, dijo Wenski a The Associated Press en una entrevista telefónica.

“En cuanto a aquellos que están aquí en este país y han perdido su estatus de protección temporal, están ansiosos por regresar a menos que haya un cambio real en la situación política y social en el país”.

Arzobispo dice que la Iglesia tiene un papel que desempeñar

En medio de la creciente incertidumbre en Venezuela, la presidenta interina Delcy Rodríguez ha tomado el lugar de Maduro y ha ofrecido colaborar con la administración Trump en lo que podría ser un cambio sísmico en las relaciones entre los gobiernos adversarios.

Wenski espera que las condiciones para la Iglesia católica en Venezuela mejoren ahora que Maduro ha sido destituido.

“Ha habido a lo largo de los años grandes tensiones entre los regímenes de Maduro y Chávez con la Iglesia católica”, dijo Wenski, refiriéndose al predecesor de Maduro, Hugo Chávez. “Y aún, en Venezuela, la iglesia es quizás la única institución que es independiente del gobierno, que puede hablar con bastante valentía sobre la situación en el país”.

Entre las tensiones entre la administración de Maduro y la Iglesia, Wenski recordó cómo hace poco funcionarios de inmigración venezolanos confiscaron el pasaporte del cardenal Baltazar Porras, arzobispo emérito de Caracas y crítico del gobierno de Maduro, y se le prohibió viajar al extranjero.

“Creo que la iglesia debería seguir alzando la voz por la democracia, pero al mismo tiempo ser paciente, mantener la calma”, dijo Wenski. “La iglesia siempre está promoviendo la reconciliación y ciertamente, dada la polarización en Venezuela a lo largo de estos años... la iglesia tiene que ser una voz que inste a la reconciliación entre las diferentes facciones y las diferentes opiniones políticas o partidos políticos en el país”.

En Doral, un suburbio de Miami de 80.000 habitantes apodado “Pequeña Venezuela” o “Doralzuela” debido a su gran población venezolana, muchos oraron por el futuro de su país natal durante los servicios del domingo, un día después de que Maduro fue capturado.

El reverendo Israel Mago, el pastor venezolano de Nuestra Señora de Guadalupe en Doral, dijo a los feligreses que oraran por “una transición justa y pacífica en Venezuela, para que la paz y la justicia puedan reinar”.

Al final del servicio, invitó a la congregación a unirse a él en una vigilia especial por la tarde para orar por la justicia en sus países de origen, especialmente, dijo, en Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde defensores de derechos humanos, sacerdotes exiliados y el gobierno de Estados Unidos dicen que el gobierno nicaragüense está llevando a cabo una represión contra la religión.

Pastores y fieles recurren a la oración

También en Doral, el reverendo Frank López del Jesus Worship Center comenzó su sermón dominical “felicitando” al pueblo venezolano y agradeciendo a Dios por el presidente Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Es tiempo de que en América, comenzando con Venezuela y que continue con Cuba también, se manifieste la gloria y la libertad que Cristo compró para ti, para mí, en la cruz del Calvario”, dijo el pastor evangélico a la congregación que aplaudía, la cual cuenta con más de 3.000 miembros de más de 40 nacionalidades.

En Filadelfia, miembros de la comunidad venezolana se reunieron para un servicio especial el domingo en la Catedral Basílica de los Santos Pedro y Pablo. Muchos llevaban banderas venezolanas y rosarios o vestían camisetas de la selección nacional de fútbol. La reunión fue organizada por Casa de Venezuela y otras organizaciones sin fines de lucro venezolanas en Estados Unidos.

“Queríamos que la gente se sintiera protegida, se sintiera cómoda. Y este se considera ser un espacio de reconciliación”, dijo Arianne Bracho, vicepresidenta de Casa de Venezuela Filadelfia.

Como católica bautizada, pero no practicante, aún se sintió impulsada a orar por su país en una misa que describió como emotiva. “Fue un encuentro para reafirmar nuestra fe, la esperanza, para intentar llamar un poco a la tranquilidad y a la calma. Y bueno, creo que la casa de Dios, llámese de cualquier religión que sea, era la apropiada”, dijo en español.

Agregó que mayoría de su familia vive en el extranjero, por todo el mundo, desde “Japón hasta Colombia”, debido a las crisis políticas y económicas en Venezuela. Hoy, siente emociones encontradas sobre el momento del país.

“Estoy convulsionada; tengo sentimientos encontrados. Fue muy duro ver a nuestro país bombardeado. De alguna manera era necesario sacar a Nicolás Maduro por sus crímenes en el narcotráfico y además los crímenes de lesa humanidad que ha perpetrado contra nuestro país”, dijo.

“Si algo me quedó claro el día que estuvimos allí en la iglesia, es que todos tenemos fe de que esto va a acabar”.

______

La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.