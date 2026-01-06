Sismo sacude el oeste de Japón pero no causa grandes daños ni un tsunami

Un potente sismo remeció el oeste de Japón el martes, pero no se reportaron daños materiales importantes ni heridos cuya vida estuviese en peligro.

El terremoto, de magnitud 6,4, se registró en la prefectura de Shimane, en el noroeste del país, de acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón. No había riesgo de tsunami por el temblor terrestre, cuyo epicentro estuvo a unos 10 kilómetros (6,2 millas) de profundidad.

Matsue, la capital de Shimane, y ciudades cercanas, incluidas algunas en la vecina prefectura de Tottori, estuvieron entre las más afectadas.

Los departamentos de bomberos locales recibieron varios reportes de lesiones menores, indicó la Agencia de Manejo de Incendios y Desastres. Los trenes bala Shinkansen fueron suspendidos o sufrieron retrasos en la región.

Funcionarios de la agencia meteorológica advirtieron a los residentes de posibles réplicas potentes durante aproximadamente una semana.

La Autoridad de Regulación Nuclear afirmó que no se encontraron anomalías en la central nuclear de Shimane ni en una instalación relacionada en la región.

Japón está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, que es una de las zonas más propensas a terremotos en el mundo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.