Un atacante abre fuego en una escuela en Turquía y hiere a 16 personas antes de suicidarse

Un antiguo alumno abrió fuego en una escuela secundaria del sureste de Turquía el martes e hirió al menos a 16 personas antes de suicidarse, dijo un funcionario.

El atacante de 18 años, armado con una escopeta, disparó al azar en una escuela secundaria vocacional en Siverek, en la provincia de Sanliurfa, antes de esconderse dentro del edificio. Más tarde se suicidó con la misma escopeta, dijo el gobernador Hasan Sildak.

El ataque dejó 10 estudiantes, cuatro maestros, un empleado de la cantina y un agente de policía heridos, dijo Sildak. Si bien la mayoría de ellos estaban siendo atendidos en Siverek, cinco de los maestros y estudiantes heridos fueron trasladados a un hospital en la capital provincial porque sus lesiones eran más graves, dijo el gobernador.

El motivo para el ataque sigue sin estar claro. Los tiroteos escolares son poco frecuentes en Turquía.

Reportes en medios indicaron que todos los estudiantes fueron evacuados y se desplegaron unidades de operaciones especiales de la policía después de que el agresor se negara a entregarse.

“El individuo fue acorralado dentro del edificio mediante la intervención policial y murió después de dispararse a sí mismo”, dijo Sildak a los periodistas. Agregó que se llevaría a cabo una investigación “exhaustiva” sobre el suceso.

Imágenes de video mostraron a decenas de estudiantes corriendo fuera de la escuela hacia la reja y luego a la calle.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.