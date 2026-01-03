Nuevos ataques aéreos saudíes impactan posiciones separatistas en ciudad portuaria de Yemen

Aviones de guerra saudíes perpetraron nuevos ataques aéreos el sábado en un campamento militar en la ciudad portuaria de Mukalla y otras áreas donde están estacionadas las fuerzas separatistas del sur en Yemen, al tiempo que las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí se disponían a retomar la ciudad.

De momento las autoridades saudíes no han hecho comentarios al respecto. Se trata de la más reciente intervención directa de Arabia Saudí, que en las últimas semanas ha bombardeado al Consejo de Transición del Sur (CTS) y atacado lo que se decía era un envío de armas emiratíes destinado a ellos.

Los ataques saudíes impactaron el campamento de la Brigada Barshid al oeste de Mukalla, en Hadramout, una de las dos gobernaciones tomadas el mes pasado por el CTS, según el canal de noticias satelital AIC del grupo.

Yemen ha estado sumida en una guerra civil durante más de una década, en la que los rebeldes hutíes respaldados por Irán controlan gran parte del norte y una coalición liderada por Arabia Saudí apoya al gobierno reconocido internacionalmente en el sur. Pero los Emiratos Árabes Unidos, miembro de la coalición, también apoyan a los separatistas, que piden que el sur de Yemen se separe nuevamente de Yemen.

Los últimos ataques saudíes se produjeron un día después que el movimiento separatista anunciara una Constitución para una nación independiente en el sur.

El mes pasado, el CTS se trasladó a Hadramout y Mahra y capturó una región rica en petróleo. Eso expulsó a los aliados de las fuerzas del Escudo Nacional apoyadas por Arabia Saudí, un grupo en la coalición antihutí.

Tras la presión saudí y un ultimátum de las fuerzas antihutí para retirarse de Yemen, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron el sábado temprano que habían retirado todas sus fuerzas.

Las tensiones en Yemen han tensado aún más los lazos entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, vecinos en la Península Arábiga que han competido por cuestiones económicas y políticas regionales, particularmente en el área del Mar Rojo. Aparentemente, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos han compartido el objetivo declarado de la coalición de restaurar el gobierno reconocido internacionalmente de Yemen.

Un funcionario del CTS dijo a The Associated Press el sábado que más de 100 ataques aéreos saudíes dieron en múltiples ubicaciones en Hadramout en las últimas 24 horas, dejando muertos y heridos. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para informar a los medios.

Los residentes de Mukalla, Ahmed al-Faradi y Salem Maadan, dijeron a la AP que la ciudad ahora estaba controlada por la Confederación de Tribus de Hadramout y las fuerzas del Escudo Nacional.

El coronel Ahmed Baqatyan, un comandante militar en la Confederación de Tribus de Hadramout, afirmó que atacar el campamento de la Brigada Barshid era necesario porque se encuentra en la ruta hacia la ciudad portuaria sureña de Adén. Agregó que despejar el campamento de las fuerzas del CTS tenía como objetivo evitar que se reagruparan y lanzaran un regreso a Mukalla.

Por su parte, el Ministerio de Transporte de Yemen, alineado con el CTS, condenó los ataques aéreos saudíes el viernes por la noche que, dijo, tenían como blanco al aeropuerto internacional en Seiyun, "exponiendo el aeropuerto a riesgos graves que podrían dañar su infraestructura, obstaculizando su operación y la reanudación de vuelos."

Más temprano el sábado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí indicó que planea celebrar una conferencia en su capital, Riad, para reunir a todas las facciones del sur en Yemen "para discutir soluciones justas a la causa del sur."

Arabia Saudí estaba respondiendo a una solicitud de diálogo de Rashad al-Alimi, jefe del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen, el órgano gobernante del gobierno reconocido internacionalmente.

De momento no hay detalles sobre la conferencia propuesta.

La coalición antihutí estaba mostrando otros signos de tensión. Estallaron enfrentamientos el viernes entre las fuerzas del Escudo Nacional y las fuerzas del sur en Hadramout y sus aliados, matando al menos a ocho personas, dijo el paramédico Ahmed al-Ketheri a la AP.

Hilal Khashan, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Americana de Beirut, explicó que cuando Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos comenzaron una operación militar contra los hutíes hace una década, los saudíes estaban interesados en controlar las montañas de Saada y los Emiratos Árabes Unidos querían capturar Adén debido a su importancia como puerta de entrada al Mar Rojo.

Khashan detalló que la situación se salió de control en las últimas semanas cuando el CTS respaldado por los Emiratos Árabes Unidos comenzó a capturar áreas en Hadramout que limitan con el reino.

"Para los saudíes, eso fue una línea roja", dijo Khashan, agregando que los saudíes sintieron que estaban siendo "retenidos entre los hutíes en el norte y los Emiratos Árabes Unidos en el sur." Decidieron detener a los Emiratos Árabes Unidos de su expansionismo regional".

Khaled reportó desde El Cairo. El periodista de The Associated Press Bassem Mroue contribuyó a este despacho desde Beirut.

