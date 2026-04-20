Norcorea vuelve a probar municiones de racimo en lanzamiento visto por Kim Jong Un y su hija

Corea del Norte informó que el lunes realizó un lanzamiento de prueba de misiles balísticos con ojivas de bombas de racimo, en el segundo ensayo de este tipo en lo que va de mes, lo que probablemente subraya su impulso por ampliar sus capacidades para penetrar las defensas de Estados Unidos y Corea del Sur.

El reporte de la agencia oficial norcoreana Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA, por sus siglas en inglés) pareció referirse a los múltiples lanzamientos de misiles balísticos que Corea del Sur, Japón y Estados Unidos detectaron el domingo frente a la costa oriental de Corea del Norte.

Fotos de la KCNA mostraron al mandatario norcoreano Kim Jong Un y a su hija adolescente, ambos con chaquetas de cuero negras, observando desde un punto de observación costero al tiempo que un proyectil se elevaba sobre el agua, dejando una estela de humo gris. El servicio de inteligencia de Corea del Sur evaluó recientemente que la hija, de quien se informa que se llama Kim Ju Ae, podría ser considerada la heredera de Kim.

Kim supervisó los lanzamientos de cinco misiles balísticos tierra-tierra Hwasong-11 Ra mejorados, con ojivas de bombas de racimo y ojivas de minas de fragmentación, indicó la KCNA.

Los misiles impactaron un objetivo insular y Kim mostró satisfacción por los lanzamientos, al afirmar que “tiene un significado de gran peso en las acciones militares impulsar la capacidad de ataque de alta densidad”, según la KCNA.

En el lanzamiento anterior de este mes, Corea del Norte probó misiles balísticos tierra-tierra Hwasong-11 Ka con ojivas de bombas de racimo que, aseveró, “pueden reducir a cenizas cualquier objetivo que cubra un área de 6,5-7 hectáreas (16 a 17,2 acres)”.

Corea del Norte ya ha probado antes ojivas de bombas de racimo. Pero observadores señalan que la guerra con Irán pudo haber llevado a Pyongyang a mostrar que cuenta con municiones de racimo y a acelerar los esfuerzos para desarrollar otras mejores.

La capacidad destructiva de las municiones de racimo ha quedado resaltada en la guerra en curso, en la que Israel ha acusado a Irán de usar ese tipo de armas para poner a prueba las defensas aéreas del país, ya exigidas al máximo. Las ojivas se abren a gran altitud y dispersan docenas de submuniciones más pequeñas sobre una amplia zona, difíciles de interceptar.

Más de 120 países han firmado un tratado internacional que prohíbe el uso de municiones de racimo, pero Corea del Norte, Irán, Israel y Estados Unidos no están entre ellos.

Corea del Norte ha estado presionando para ampliar su arsenal nuclear y adquirir una gama de armas de alta tecnología desde que la diplomacia nuclear de Kim con el presidente estadounidense Donald Trump, se vino abajo en 2019. Entre ellas figuran misiles nucleares con múltiples ojivas, armas hipersónicas y misiles balísticos lanzados desde submarinos, cuya posesión aumentaría drásticamente las posibilidades de que Corea del Norte supere las defensas antimisiles de Estados Unidos y Corea del Sur.

Trump ha expresado repetidamente su deseo de restablecer la diplomacia con Kim, y el mandatario norcoreano ha dejado recientemente abierta la puerta al diálogo con su homólogo estadounidense, pero instó a Washington a abandonar las exigencias de desarme nuclear de Corea del Norte como condición previa para las conversaciones.

Trump viajará a Beijing para una cumbre reprogramada con Xi Jinping en mayo. Algunos observadores señalaron que las recientes actividades de prueba de Corea del Norte probablemente buscaban aumentar su capacidad de presión en futuros tratos con Estados Unidos, ya que la reunión Trump-Xi podría ofrecer una apertura diplomática con Pyongyang. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.