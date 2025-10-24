Un bus se incendia tras impacto de motocicleta en el sur de India y causa 25 muertos

Al menos 25 personas fallecieron y varias más resultaron heridas a primera hora del viernes luego de que un autobús de pasajeros se incendió tras ser embestido por una motocicleta en el sur de India, informó la policía.

El fuego destruyó el bus en cuestión de minutos, atrapando a docenas de pasajeros en el interior mientras avanzaba a gran velocidad por una carretera cerca del distrito de Kurnool, en el estado de Andhra Pradesh, explicó Vikrant Patil, un alto funcionario de la policía.

Algunos lograron romper las ventanas y saltar al exterior con heridas leves, mientras que otros murieron carbonizados antes de que pudiera llegar la ayuda, agregó Patil.

El autobús, con 44 pasajeros a bordo, viajaba entre las ciudades de Hyderabad, en el estado de Telangana, y Bengaluru, en Karnataka. El siniestro se produjo en el pueblo de Chinnatekuru, cerca de Kurnool, a unos 210 kilómetros (130 millas) al sur de Hyderabad.

La moto chocó contra el bus en movimiento desde atrás y quedó atascada, agregó el agente. Fue arrastrada cierta distancia, lo que provocó chispas que alcanzaron el tanque de combustible del autobús.

“Cuando el humo comenzó a extenderse, el conductor paró el vehículo e intentó apagar el fuego usando un extintor, pero el incendio era tan intenso que no pudo controlarlo”, manifestó Patil.

La mayoría de los pasajeros estaban dormidos en el momento del accidente. El bus quedó destruido y el conductor de la motociclista, que no fue identificado, también falleció, añadió.

Un equipo de expertos forenses estaba investigando el siniestro.

El primer ministro, Narendra Modi, y el máximo funcionario electo de Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, ofrecieron sus condolencias a las familias afectadas.

El letal incendio fue el segundo accidente de este tipo registrado en India en menos de dos semanas. Un presunto cortocircuito causó un fuego en otro bus de pasajeros en el estado norteño de Rajastán a principios de este mes, envolviendo rápidamente el vehículo en llamas y matando al menos a 20 personas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.