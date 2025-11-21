Stay up to date with notifications from The Independent

Un avión se estrella durante una exhibición en el Dubai Air Show

Associated Press
Viernes, 21 de noviembre de 2025 05:33 EST
Un avión se estrelló el viernes durante una exhibición en el Dubai Air Show.

El HAL Tejas indio se estrelló alrededor de las 14:10 de la tarde mientras realizaba un vuelo de demostración ante una multitud.

Por el momento no estaba claro si el piloto se eyectó del aparato.

Un humo negro se elevó sobre el aeropuerto mientras la multitud, que incluía a mujeres y niños, observaba.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

