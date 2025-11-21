Un avión se estrella durante una exhibición en el Dubai Air Show

Un avión se estrelló el viernes durante una exhibición en el Dubai Air Show.

El HAL Tejas indio se estrelló alrededor de las 14:10 de la tarde mientras realizaba un vuelo de demostración ante una multitud.

Por el momento no estaba claro si el piloto se eyectó del aparato.

Un humo negro se elevó sobre el aeropuerto mientras la multitud, que incluía a mujeres y niños, observaba.

