Secretario general de ONU pide a países en cumbre climática ser flexibles para lograr resultados

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el jueves a los países en las conversaciones climáticas en Brasil que lleguen a compromisos y "muestren disposición y flexibilidad para obtener resultados", incluso si éstos no llegan a ser las medidas más enérgicas que algunas naciones desean.

"No hallamos contrarreloj y el mundo está observando a Belém", afirmó Guterres al solicitar a los negociadores que participen de buena fe en los dos últimos días programados de conversaciones, que de antemano han perdido un plazo autoimpuesto el miércoles para avanzar en algunos temas clave. La conferencia, cuya edición de este año se conoce como COP30, frecuentemente se extiende más allá de sus dos semanas programadas.

"Las comunidades que se encuentran en primera línea también observan --contando los hogares inundados, las cosechas fallidas, los medios de subsistencia destruidos-- y se preguntan, '¿cuánto más debemos sufrir?'", subrayó Guterres. "Han escuchado suficientes excusas y exigen resultados".

Sobre temas polémicos que involucran planes más detallados para eliminar gradualmente los combustibles fósiles y la ayuda financiera a los países más pobres, Guterres dijo estar "perfectamente convencido" de que el compromiso es posible y desestimó la idea de que no adoptar las medidas más fuertes será un fracaso.

Ante la pregunta de si tenía un mensaje para el presidente Donald Trump, quien ha retirado de las conversaciones climáticas a Estados Unidos, el segundo mayor contaminador de carbono del mundo, respondió: "Te estamos esperando".

Cuando se le preguntó si había alguna esperanza de que Trump cambiara su postura sobre el cambio climático, Guterres sonrió y dijo: "La esperanza es lo último que muere".

En una sesión de la ONU en septiembre, Trump calificó las predicciones del cambio climático como un "engaño". El gobierno de Estados Unidos está ausente de las negociaciones en Belém, en la ribera del Amazonas.

Guterres fue más enérgico en lo que exigía a los países ricos para ayudar a los países pobres, especialmente a aquellos que necesitan decenas de miles de millones de dólares para adaptarse a las inundaciones, sequías, tormentas y olas de calor provocadas por el agravamiento del cambio climático. Reiteró su llamado a triplicar la financiación para la adaptación, pasando de 40.000 millones de dólares anuales a 120.000 millones de dólares anuales..

Delegados de naciones azotadas por desastres naturales dieron testimonios emocionales a principios de esta semana implorando al mundo que deje de hablar y comience a actuar.

"Ninguna delegación se irá de Belém con todo lo que quiere, pero cada delegación tiene el deber de alcanzar un acuerdo equilibrado", señaló Guterres.

"Cada país, especialmente los grandes emisores, debe hacer más", añadió.

Proporcionar ayuda financiera general, con un objetivo acordado de 300.000 millones al año, es uno de los cuatro temas interconectados que inicialmente fueron excluidos de la agenda oficial. Los otros tres son: si se debe pedir a los países que endurezcan sus nuevos planes climáticos; lidiar con las barreras comerciales sobre el clima y mejorar la transparencia y el progreso climático en los informes.

El presidente de la COP30, André Corrêa do Lago, había dado a los negociadores un plazo hasta el miércoles para algún tipo de paquete sobre esos cuatro temas, pero no se vislumbraba un acuerdo.

Más de 80 países han presionado por una "hoja de ruta" detallada sobre cómo transitar lejos de los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas natural, que son la principal causa del calentamiento. Eso fue un acuerdo general pero vago hace dos años en la COP en Dubái.

Guterres siguió refiriéndose a ello como ya acordado en Dubái, pero no se comprometió a un plan detallado, que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva impulsó anteriormente en un discurso.

