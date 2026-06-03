Al menos 18 muertos en un incendio en un edificio en Nueva Delhi

Al menos 18 personas murieron y varias resultaron heridas en un incendio el miércoles que arrasó un edificio en Nueva Delhi, informó la agencia de noticias Press Trust of India.

El edificio, en el vecindario de Malviya Nagar, en la parte sur de la ciudad, tenía un restaurante en la planta baja y un hotel arriba.

El incendio fue extinguido, pero no estaba claro de inmediato cómo se inició.

Los equipos de bomberos rescataron a 37 personas del edificio, indicó el funcionario de bomberos Abhilash Malik.

Se recuperaron cuatro cuerpos del lugar, dijo Jitendra Kumar, un alto funcionario administrativo.

Imágenes del lugar mostraban a bomberos intentando sofocar las llamas mientras una densa columna de humo salía del edificio. Residentes locales también se sumaron a las labores de rescate, ayudando a evacuar a personas atrapadas en el interior y llevando a algunos de los heridos a un lugar seguro.

Algunas de las víctimas eran ciudadanos extranjeros que habían viajado a India para recibir tratamiento médico, informaron medios locales. Muchos pacientes extranjeros viajan a Nueva Delhi para recibir tratamiento médico y a menudo se alojan en hoteles cercanos o en apartamentos durante su estancia.

El primer ministro, Narendra Modi, expresó sus condolencias por las muertes, dijo su oficina en una publicación en X. También indicó que las familias de los fallecidos recibirían 200.000 rupias (2.088 dólares) cada una como ayuda financiera.

Los incendios son comunes en India, donde las leyes de construcción y las normas de seguridad a menudo son incumplidas por constructores y residentes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.