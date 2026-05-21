Tribunal turco ordena destituir a líder de principal partido de oposición

Un tribunal turco emitió un fallo el jueves que, en la práctica, destituye al líder del principal partido de oposición del país al anular el congreso de 2023 que lo eligió.

La medida asesta un duro golpe al Partido Republicano del Pueblo, o CHP, mientras lidia con oleadas de causas judiciales dirigidas contra sus miembros y funcionarios electos.

Un tribunal de apelaciones en la capital de Turquía, Ankara, declaró nulo el congreso del CHP que eligió a Ozgur Ozel como presidente del partido y ordenó que fuera reemplazado por su predecesor, Kemal Kilicdaroglu.

El año pasado, un tribunal de primera instancia falló en contra de las denuncias de irregularidades y mala conducta en torno a la elección de Ozel, pero la decisión del jueves revocó el veredicto original.

El fallo provocó reuniones frenéticas en la sede del CHP en Ankara, lo que amenaza aún más las posibilidades de la oposición de desalojar del poder al presidente Recep Tayyip Erdogan tras más de dos décadas en el cargo. Grandes multitudes se congregaron fuera del edificio y la policía levantó barreras.

La próxima elección presidencial está prevista para 2028, pero Erdogan puede convocar a una votación anticipada. Su principal rival, el alcalde de Estambul Ekrem Imamoglu, del CHP, está encarcelado desde marzo del año pasado y está siendo juzgado por cargos de corrupción.

La decisión del tribunal suspende a Ozel y a los miembros del comité ejecutivo del partido de sus funciones. Serán reemplazados “provisionalmente” por Kilicdaroglu y por quienes ocupaban cargos antes del congreso de noviembre de 2023.

En declaraciones a la cadena TV100, Kilicdaroglu pidió a los militantes que mantuvieran la calma.

“Nuestro partido es un partido muy grande y resolverá sus propios problemas internamente”, declaró.

El dirigente, de 77 años, fue apartado tras 13 años al frente, periodo durante el cual el CHP no logró ganar ninguna elección nacional.

Ozel, por su parte, intentó movilizar a sus simpatizantes.

“No les prometo un camino al poder a través de un jardín de rosas", escribió Ozel en X tras el fallo. "Les prometo la capacidad de soportar el sufrimiento, pero nunca rendirse. ¡Les prometo honor, dignidad, valentía y lucha!”.

El CHP probablemente impugnará el fallo del jueves ante el Tribunal Supremo en los próximos días.

El ministro de Justicia, Akin Gurlek, quien supervisó varios casos contra el CHP en su anterior cargo como fiscal jefe de Estambul, describió el fallo del tribunal como uno que “refuerza la confianza de nuestros ciudadanos en la democracia”.

Muchos observadores opinan que los casos judiciales contra el CHP —en su mayoría centrados en acusaciones de corrupción— tienen motivaciones políticas y solo buscan neutralizar al partido de cara a la próxima elección. El gobierno, sin embargo, insiste en que los tribunales de Turquía son imparciales y actúan de manera independiente.

Erdogan ha gobernado Turquía, primero como primer ministro y luego como presidente, desde 2003. Su historial electoral sufrió un duro revés en 2019, cuando el CHP tomó el control de varias grandes ciudades en las elecciones locales. En Estambul, Imamoglu surgió como una figura popular y carismática que muchos consideraban capaz de derrotar a Erdogan.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.