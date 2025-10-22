Trump espera la visita del príncipe heredero saudí Salman el próximo mes

La administración del presidente Donald Trump se está preparando para una visita a Estados Unidos por parte del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman el próximo mes, en lo que podría ser la primera visita de Estado de un líder extranjero en el segundo mandato del republicano, según varias personas familiarizadas con la planificación.

Se está trabajando en la preparación de un paquete de acuerdos que Trump y el príncipe heredero podrían firmar o presenciar durante la visita, dijeron funcionarios estadounidenses familiarizados con los planes para el viaje. El viaje está tentativamente programado para el 17-19 de noviembre, pero el momento y el estado de la visita podrían cambiar, según dos fuentes.

Todas las fuentes hablaron bajo condición de anonimato para poder informar.

El viaje sería una parte significativa del esfuerzo que Trump ha hecho para restaurar las relaciones con las naciones del Golfo Pérsico, indignadas por el ataque de Israel a los líderes de Hamás en Qatar mientras negociaban la propuesta de alto el fuego de Estados Unidos. El primer gran viaje al extranjero del segundo mandato de Trump fue a Arabia Saudí, donde expresó su esperanza de que los países consolidaran aún más sus lazos comerciales y empresariales y sugirió que una mayor cooperación militar también estaba la mesa.

También sería la primera visita a Estados Unidos por parte del príncipe heredero desde el asesinato del columnista del Washington Post Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul durante el primer mandato de Trump en 2018. Las agencias de inteligencia estadounidenses han dicho que el príncipe Mohammed probablemente dirigió el asesinato, lo que resultó en sanciones estadounidenses contra varios funcionarios saudíes. Él niega su participación.

Pero desde entonces, las administraciones de Trump y Biden han intentado reparar los lazos con Riad, cuyo príncipe heredero también ha buscado rehabilitar su imagen global. Eso ha incluido visitas presidenciales estadounidenses al rico aliado del Golfo Pérsico, con una bienvenida lujosa y llena de pompa para Trump en mayo.

La primera administración de Trump buscó sin éxito que Arabia Saudí se uniera a los Acuerdos de Abraham que normalizaron las relaciones entre Israel y Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Sudán.

La administración Biden intentó negociar un acuerdo similar, pero esos intentos se vieron frustrados por los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel que desataron la guerra en Gaza. Un frágil alto el fuego en Gaza que Trump negoció ha dado a la administración nueva esperanza para la posibilidad de que Arabia Saudí pueda ser incluida en los Acuerdos de Abraham.

Los detalles de los acuerdos que se firmarán durante la visita planeada no estaban claros de inmediato, pero se espera que muchos sean pactos comerciales bajo el marco de una Asociación Económica Estratégica que Trump firmó con el príncipe heredero durante la visita del presidente republicano a Arabia Saudí en mayo.

Un acuerdo de seguridad bilateral, buscado durante mucho tiempo por los saudíes, también está en discusión, según los funcionarios. Trump firmó una orden ejecutiva el mes pasado ofreciendo a Qatar, vecino de Arabia Saudí, garantías de seguridad tras el ataque de Israel a los líderes de Hamás en Doha.

Ni la Casa Blanca ni la embajada saudí comentaron al respecto. Bloomberg fue el primero en informar sobre la visita.

Aamer Madhani y Darlene Superville contribuyeron a este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.