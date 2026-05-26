Corea del Norte lanza misiles balísticos sobre el mar en una nueva demostración de fuerza

Corea del Norte lanzó el martes varios misiles balísticos de corto alcance hacia el mar, informaron las fuerzas armadas surcoreanas, en lo que parecía ser la más reciente de una serie de demostraciones armamentísticas norcoreanas este año.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo que los misiles fueron disparados desde la ciudad de Jongju, en la costa occidental del Norte.

Las fuerzas armadas surcoreanas han reforzado su postura de vigilancia y comparten estrechamente información relacionada con Estados Unidos y Japón, indicó el Estado Mayor.

Fue el lanzamiento armamentístico de Corea del Norte desde el 19 de abril, cuando el país disparó varios misiles de corto alcance en lo que los medios estatales describieron como una demostración de ojivas de bombas de racimo.

El gobernante norcoreano, Kim Jong Un, se ha centrado en ampliar sus arsenales nucleares y de misiles desde que las gestiones diplomáticas con el presidente estadounidense Donald Trump se vinieron abajo en 2019. Trump ha reiterado su deseo de volver a las conversaciones con Kim, pero hasta ahora el gobierno norcoreano ha ignorado esos acercamientos y, como condición previa al diálogo, ha instado a Washington a abandonar las exigencias de que Corea del Norte se desnuclearice.

Kim ha adoptado una postura cada vez más dura hacia Corea del Sur, a la que ha declarado el enemigo permanente y más hostil de su país y ha tomado medidas para cortar todos los lazos.

Antes el martes, el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, había pedido durante una reunión del gobierno más esfuerzos para impulsar las fuerzas armadas del país. Hizo hincapié en las capacidades de inteligencia artificial y drones y en la posible adquisición de un submarino de propulsión nuclear, un asunto que ha formado parte de su diplomacia con Washington.

Lee, un progresista que aboga por mejorar los lazos con Corea del Norte, no comentó específicamente sobre las amenazas planteadas por Pyongyang. Pero subrayó la importancia de que Corea del Sur demuestre la “determinación de asumir la responsabilidad de y proteger nuestra propia seguridad nosotros mismos”, diciendo que esa postura también fortalecería la alianza del país con Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.