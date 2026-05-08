Tres australianas que volvieron de Siria, acusadas de esclavitud y terrorismo por vínculos con EI

Los tribunales denegaron el viernes la libertad bajo fianza a tres mujeres australianas acusadas de delitos de esclavitud y terrorismo, después de que regresaran al país desde Siria junto con otras 10 personas a las que la policía vincula con el grupo extremista Estado Islámico.

Las cuatro mujeres y nueve menores, que pasaron varios años en el campamento de Roj en el desierto sirio, aterrizaron el jueves en dos vuelos de Qatar Airways procedentes de Doha, a pesar de que el gobierno australiano advirtió que enfrentarían cargos si regresaban.

Kawsar Abbas, de 53 años, y su hija Zeinab Ahmed, de 31, fueron acusadas en un tribunal de Melbourne en relación con denuncias de que su familia compró a una esclava yazidí por 10.000 dólares, informó la policía en un comunicado.

Sus abogados apuntaron que el lunes solicitarían que ambas mujeres fueran puestas en libertad bajo fianza. Ninguna de las dos habló durante su breve comparecencia ante el tribunal. La fianza les fue denegada formalmente.

La policía sostiene que Abbas, su esposo y sus hijos viajaron en 2014 a Siria, que entonces era el centro del llamado califato del Estado Islámico.

Abbas fue cómplice en la compra de la esclava, quien fue retenida en el domicilio familiar, según las autoridades.

La madre fue acusada de cuatro crímenes de lesa humanidad conforme a la ley australiana, mientras que a la hija se le imputaron dos cargos de esclavitud. Cada cargo conlleva una posible pena de 25 años de prisión.

Ambas mujeres fueron detenidas por fuerzas kurdas en marzo de 2019 y desde entonces estaban con otros familiares en el campamento de Roj.

El campamento, ubicado en el noreste de Siria, cerca de la frontera con Irak, alberga principalmente a mujeres y niños desplazados de zonas que alguna vez estuvieron controladas por el grupo Estado Islámico.

Janai Safar, de 32 años, fue arrestada en el aeropuerto de Sídney y acusada de formar parte de una organización terrorista y de ingresar o permanecer en una región controlada por una organización terrorista. Cada una de esas acusaciones acarrea una pena máxima de 10 años de cárcel.

Un juez se negó a ponerla en libertad el viernes cuando solicitó la fianza en un tribunal de Sydney, donde compareció por videoconferencia desde una prisión.

Su abogado alegó sin éxito que había circunstancias excepcionales en su caso que justificaban su liberación. De acuerdo con el letrado, tanto Safar como su hijo de 9 años probablemente sufrían trastorno de estrés postraumático y que el menor no conocía a nadie más en Australia.

La policía sostiene que ella siguió a su pareja, un combatiente del Estado Islámico, a Siria en 2015 y que tuvo un hijo allí. Según los reportes, su pareja murió en 2017. Australia tipificó como delito viajar al antiguo bastión del grupo extremista en Siria, Raqqa, sin un motivo legítimo entre 2014 y 2017.

El gobierno australiano ha condenado a las mujeres por apoyar a militantes del Estado Islámico al viajar a Siria y se negó a ayudar a repatriarlas.

El primer ministro, Anthony Albanese, manifestó el viernes que sentía compasión por los niños que regresaron, pero ninguna por los padres, quienes no podían esperar apoyo del gobierno.

“No siento absolutamente ninguna compasión por estas personas”, dijo Albanese a reporteros. “Sí siento compasión por los niños, que son víctimas de decisiones que han tomado sus padres”.

“Es apropiado que reciban apoyo: niños que han sido objeto y han estado expuestos a todo tipo de horrores en esos campamentos”, añadió.

La policía lleva más de una década investigando la posible participación de australianos en atrocidades en Siria.

Otras 21 mujeres y niños australianos permanecen en el campamento de Roj. Sus defensores han dicho a reporteros que tienen la intención de repatriarlos en cuestión de semanas.

A una de esas mujeres se le ha prohibido regresar al país mediante una orden temporal de exclusión.

Australia puede usar esas órdenes para impedir que ciudadanos de alto riesgo regresen por hasta dos años.

Estas órdenes fueron creadas en 2019 para evitar que combatientes derrotados de Estado Islámico regresaran a Australia. No hay reportes públicos de que se hayan emitido antes.

Esta medida no puede aplicarse a menores de 14 años. Pero Australia ha descartado separar a los niños de sus madres.

Los gobiernos australianos han repatriado a mujeres y niños australianos de campamentos de detención en Siria en dos ocasiones. Otros australianos han regresado al país sin ayuda gubernamental.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.