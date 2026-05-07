Autobús y camión cisterna chocan en Indonesia y dejan al menos 16 muertos

Un autobús de pasajeros chocó de frente con un camión cisterna de combustible en una autopista de la isla indonesia de Sumatra el miércoles, lo que dejó al menos 16 muertos y cuatro heridos, informaron las autoridades.

El choque ocurrió cerca del mediodía en la Autopista Trans-Sumatra, en la regencia de Musi Rawas del Norte, en la provincia de Sumatra del Sur, cuando un autobús interurbano que transportaba al menos a 20 personas se impactó contra un camión cisterna que circulaba en sentido contrario, explicó Mugono, funcionario de una agencia local de gestión de desastres.

Mugono, que utiliza un solo nombre como muchos indonesios, indicó que los hallazgos preliminares señalan que el autobús —que viajaba desde la ciudad de Lubuklinggau, en Sumatra del Sur, hacia Jambi, otra ciudad— pudo haber emitido chispas poco antes de la colisión. Esto posiblemente hizo que el conductor se orillara hacia el lado derecho de la carretera en un intento por evitar un incidente más grave. Sin embargo, un camión cisterna se aproximaba a gran velocidad, lo que dejó poco tiempo para evitar un impacto directo.

“El fuerte impacto provocó un incendio que envolvió a ambos vehículos, dejando a muchas víctimas atrapadas en el interior”, informó Mugono.

Entre los fallecidos están el conductor del autobús y 13 pasajeros, así como el conductor del camión cisterna y su asistente; todos murieron calcinados dentro de los vehículos, detalló Mugono.

Cuatro pasajeros del autobús sobrevivieron al choque y fueron trasladados a una clínica de salud cercana, incluidos tres que sufrieron quemaduras graves y uno que presentó lesiones leves, precisó Mugono.

Como aún se está rastreando el manifiesto de pasajeros, Mugono señaló que las autoridades siguen recopilando datos sobre el número total de fallecidos.

Fotos y videos difundidos por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate mostraron a bomberos combatiendo el incendio mientras densas columnas de humo negro y llamas anaranjadas se elevaban en el aire. En el suelo se veían los restos calcinados del autobús y del camión cisterna, con metal retorcido esparcido por la autopista.

Rescatistas, incluidos agentes de desastres y policía de tránsito, evacuaron a las víctimas y retiraron los restos, aunque varias personas quedaron atrapadas dentro de los vehículos, lo que complicó las labores de rescate e interrumpió el tráfico en la autopista, dijo Margono.

Los accidentes de tránsito son comunes en Indonesia debido a una laxa aplicación de las normas e infraestructura deficiente.

La semana pasada, un tren de larga distancia se estrelló contra un tren de cercanías que se detuvo cerca de una estación a las afueras de la capital, Yakarta, después de chocar contra un taxi que se descompuso en medio de las vías. La colisión mató al menos a 15 pasajeras que iban sentadas en el vagón trasero, un área designada exclusivamente para mujeres.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.