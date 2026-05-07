Tribunal de Corea del Sur reduce la pena de cárcel a ex primer ministro por ley marcial

Un tribunal de apelaciones de Corea del Sur redujo la pena de prisión de un ex primer ministro declarado culpable de rebelión por su papel en la fallida imposición de la ley marcial por parte del entonces presidente Yoon Suk Yeol en diciembre de 2024.

El ex primer ministro Han Duck-soo, designado por Yoon, fue condenado a 23 años por un tribunal de Seúl en enero. Yoon fue sentenciado a cadena perpetua por rebelión al mes siguiente.

El Tribunal Superior de Seúl confirmó el jueves la mayoría de las condenas de Han, pero redujo su pena a 15 años.

El tribunal mantuvo cargos, entre ellos, que Han intentó crear una apariencia de legitimidad para el decreto ilegal de Yoon al lograr que se respaldara en una reunión del gobierno y al discutir planes para cortar el suministro de agua y electricidad a medios de comunicación críticos. El tribunal también ratificó las condenas por falsificar la proclamación de la ley marcial, por destruirla y por mentir bajo juramento.

El Tribunal Superior de Seúl señaló que las “responsabilidades penales” de Han “son muy graves” porque “abandonó sus inmensas responsabilidades” como número dos del gobierno de Yoon y participó en la rebelión.

Park SungBae, un abogado especializado en derecho penal, indicó que tanto el tribunal de primera instancia como el de apelación consideraron muy graves los cargos contra Han. Park sostuvo que, aun así, el Tribunal Superior de Seúl probablemente determinó que una pena de 15 años es adecuada para Han, dadas las sentencias dictadas contra otros implicados en la proclamación de la ley marcial de Yoon, como su ministro del Interior, Lee Sang-min, quien recibió siete años de prisión.

El fiscal especial solicitó una condena de 15 años para Han durante su juicio en el Tribunal del Distrito Central de Seúl. Park explicó que los 23 años que impuso el tribunal fueron más de lo esperado, pero estaban dentro del rango normal para los delitos que se le imputaban.

Han y la fiscalía tienen siete días para recurrir el fallo del jueves ante la Corte Suprema, el máximo tribunal del país.

Han, de 76 años, es un burócrata de carrera que se desempeñó como primer ministro en dos ocasiones durante sus 40 años de servicio público: primero con el presidente progresista Roh Moo-hyun, de 2007 a 2008, y más tarde con el conservador Yoon. Han fue una de las tres personas que ejercieron como líderes interinos después de que Yoon fuera suspendido del cargo por su maniobra de imponer la ley marcial.

Los legisladores finalmente sometieron a Yoon a un juicio político antes de que el Tribunal Constitucional lo destituyera de manera permanente del cargo en abril del año pasado. Su rival progresista, Lee Jae Myung, lo sucedió tras ganar las elecciones anticipadas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.