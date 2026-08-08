China se prepara para el tifón Dolphin; cierra escuelas y actividades turísticas

Las autoridades del este de China cerraron escuelas y sitios turísticos mientras el tifón Dolphin avanzaba hacia tierra el sábado.

Se calcula que los vientos máximos sostenidos de la tormenta alcanzan los 162 kilómetros por hora (101 mph).

El meteoro traerá fuertes lluvias, lo que generará riesgo de inundaciones graves, así como de deslizamientos de tierra. Se prevé que impacte el domingo la provincia de Zhejiang y las zonas del norte de la vecina provincia de Fujian. Shanghái también está en la trayectoria de la tormenta.

Las autoridades nacionales declararon una respuesta de emergencia de nivel III, el segundo nivel más bajo.

Muchos destinos turísticos de Zhejiang permanecerán cerrados el sábado y el domingo, al igual que todas las actividades acuáticas, incluidos los ferris y los cruceros. Las autoridades de la ciudad de Ningbo, una de las más grandes de la provincia, ordenaron el cierre de las escuelas y otras instalaciones educativas este fin de semana.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.