Hallan con vida a un hombre de 91 años desaparecido tras un terremoto de magnitud 5,2 en el suroeste de China

Dos personas murieron en la región de Guangxi, en el suroeste de China, tras un terremoto de magnitud 5,2 que sacudió la zona el lunes por la mañana y obligó a miles de residentes a evacuar.

Una persona se encuentra desaparecida y más de 7.000 residentes fueron evacuados de la ciudad de Liuzhou después de que el terremoto dañara edificios e interrumpiera los servicios de transporte.

Se pusieron en marcha operaciones de búsqueda y rescate en la ciudad. Según los medios estatales chinos, el incendio de Liuzhou se produjo en la madrugada del lunes.

open image in gallery Se observa un edificio dañado tras un terremoto en el distrito de Liunan, en Liuzhou ( AFP/Getty )

Según el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC), el terremoto se produjo a una profundidad de 8 km a las 12:21 a. m., hora local, en la Región Autónoma Zhuang de Guangxi.

Se confirmaron dos fallecimientos y una persona permanece desaparecida, según informaron la cadena estatal CCTV y la agencia estatal de noticias Xinhua. Cuatro personas fueron trasladadas al hospital, aunque ninguna presentaba heridas que pusieran en peligro su vida.

El lunes por la tarde concluyó la búsqueda de varios residentes desaparecidos, después de que la última persona atrapada, un hombre de 91 años, fue encontrada con vida y en buen estado, según informaron las autoridades.

Según CCTV, 13 edificios se derrumbaron tras el terremoto, lo que provocó evacuaciones a gran escala en las zonas afectadas de la ciudad.

open image in gallery Una carretera se hunde tras un terremoto en el distrito de Liunan, en Liuzhou ( AFP/Getty )

Los videos mostraban a los equipos de rescate trabajando durante toda la noche, y las operaciones continuaron al amanecer, mientras se observaban varios edificios derrumbados en la zona afectada.

Las autoridades ferroviarias advirtieron de posibles interrupciones en el transporte mientras se realizaban inspecciones de la infraestructura ferroviaria y las vías para evaluar los daños causados por el temblor.

A pesar de la destrucción, las líneas de comunicación y de suministro eléctrico, así como el suministro de agua y gas, funcionaban con normalidad en la región afectada, según informaron los medios estatales.

open image in gallery Continúan las operaciones de búsqueda y rescate tras registrarse dos muertos, cuatro heridos y un desaparecido en la región de Guangxi, al suroeste de China ( X/@XHNews )

Las operaciones de búsqueda y rescate, con un total de 51 vehículos de bomberos y rescate y más de 300 efectivos, continuaron el lunes mientras las autoridades proseguían sus esfuerzos para localizar a la persona desaparecida y evaluar el alcance total de los daños.

El terremoto reciente de magnitud 5,2 parece ser el más fuerte de los últimos años en la zona de Liuzhou, un área industrial conocida por su paisaje montañoso, valles fluviales y base manufacturera. La ciudad se ubica a orillas del río Liu y está rodeada de colinas calizas típicas del terreno kárstico del sur de China.

open image in gallery Se observan un edificio y varios coches (C) dañados tras un terremoto en el distrito de Liunan, en Liuzhou, en la región de Guangxi, al sur de China ( AFP/Getty )

En enero de 2025, un potente terremoto de magnitud 7,1 sacudió las estribaciones del Himalaya, cerca de una de las ciudades más sagradas del Tíbet. Este causó la muerte de al menos 126 personas, arrasó cientos de casas y provocó temblores que se sintieron en Nepal, Bután e India. Muchas otras personas resultaron heridas y quedaron atrapadas mientras decenas de réplicas sacudían la remota región. Los rescatistas escalaban montones de escombros, algunos usando escaleras en aldeas gravemente dañadas, en su búsqueda de supervivientes.

Traducción de Olivia Gorsin