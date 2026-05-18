Premier de Groenlandia dice al enviado de Trump que la autodeterminación no se negocia

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, afirmó el lunes que tuvo una reunión respetuosa y positiva con el enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, para el territorio ártico, pero que dejó claro que el pueblo groenlandés insiste en la autodeterminación.

Groenlandia es un territorio semiautónomo de Dinamarca, un aliado de la OTAN, y Trump ha insistido en que Estados Unidos debería tomar el control de la isla por razones de seguridad, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la soberanía y rechazo a la idea por parte de dirigentes groenlandeses y daneses.

“El pueblo groenlandés no está en venta. La autodeterminación groenlandesa no es algo que se pueda negociar”, citó la televisión danesa TV 2 a Nielsen tras reunirse en la isla con el enviado, el gobernador de Luisiana, Jeff Landry.

Nielsen también reiteró que el pueblo groenlandés “busca una buena cooperación” con Estados Unidos, y señaló que su “reunión de cortesía” con Landry se llevó a cabo con “respeto mutuo y en un ambiente positivo”.

Landry habría dicho a su llegada a Groenlandia el domingo que Trump le había indicado que “fuera allí e hiciera tantos amigos como pudiéramos conseguir”, informó la radiodifusora pública danesa DR.

El ministro de Exteriores de Groenlandia, Múte B. Egede, comentó a los periodistas el lunes que un grupo de trabajo en el que participan Estados Unidos, Groenlandia y Dinamarca sigue intentando encontrar una solución a las reiteradas exigencias estadounidenses de controlar Groenlandia. Trump ha sugerido que Rusia o China podrían estar a punto de apoderarse de Groenlandia, una idea que expertos regionales han desestimado.

“No hemos sido nosotros quienes hemos creado obstáculos para la cooperación entre Estados Unidos y Groenlandia”, manifestó el ministro groenlandés, quien también participó en la reunión con Landry y su delegación en la capital groenlandesa, Nuuk.

“Así que, si vamos a continuar por este camino positivo y constructivo, debemos esperar el informe del grupo de trabajo”, indicó, según TV 2, y añadió que el trabajo del grupo parece “más prometedor” que antes.

Se espera que el embajador de Estados Unidos en Dinamarca, Ken Howery, quien también forma parte de la delegación estadounidense en Groenlandia, inaugure las nuevas oficinas del consulado estadounidense en Nuuk, y que tanto él como Landry asistan a una feria empresarial el martes y el miércoles, informaron medios locales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.