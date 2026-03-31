Un turista canadiense murió al intentar llegar a la cima del Templo de la Cueva del Tigre en Krabi, Tailandia, según informaron las autoridades.

Según los informes, el hombre se desplomó cerca del escalón número 1.100 de la escalera de 1.260 escalones del templo. Estaba subiendo a la cima junto con su esposa tailandesa de 61 años cuando falleció el 29 de marzo.

La identidad del hombre no se conoció de inmediato.

El incidente se produjo tres días después de que un hombre tailandés de 68 años se desplomara y muriera en la cima.

El Templo de la Cueva del Tigre, también conocido como Wat Tham Suea, es uno de los lugares religiosos más famosos de Tailandia. Es conocido por la exigente ascensión de 1.260 escalones hasta el santuario en la cima de la colina, desde donde los turistas son recompensados con impresionantes vistas de la isla. Subir las escaleras resulta especialmente agotador durante el clima cálido.

Los servicios de emergencia de la Fundación Krabi Phithak Pracha acudieron al lugar después de que el turista fuera encontrado inconsciente en la escalera.

El templo de la Cueva del Tigre en Tailandia ( Chase for Adventure/YouTube )

Según los informes, los transeúntes intentaron reanimar al hombre antes de que llegaran los paramédicos, pero el personal de rescate informó que no tenía pulso y que no se le pudo reanimar.

Posteriormente, su cuerpo fue trasladado bajando por la empinada escalera.

Según la policía, la esposa del hombre declaró que este se había quejado de mareos poco antes de desplomarse.

Dijo que estaban de visita en Krabi y que iban al templo a rendir homenaje a las estatuas de Buda. Añadió que la pareja ya había realizado ascensos similares en el pasado.

Tras el incidente, muchos usuarios tailandeses de las redes sociales instaron a las autoridades a introducir medidas de seguridad más estrictas en el templo.

Las propuestas iban desde la instalación de un teleférico hasta la limitación del acceso a los visitantes de edad avanzada y la implementación de controles sanitarios para quienes intentaran subir, ante la creciente preocupación por los repetidos accidentes y emergencias médicas en la escalera.

En marzo de 2023, un turista australiano de 70 años falleció tras completar la ascensión, mientras que en enero de 2023, un turista alemán de 19 años resultó herido tras desmayarse y caer cerca de la cima.

Traducción de Sara Pignatiello