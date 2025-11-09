Supertifón amenaza a Filipinas, donde otra reciente tormenta dejó más de 200 muertos

El supertifón Fung-wong, la tormenta más grande que amenaza a Filipinas este año, comenzó a azotar la costa noreste del país el domingo antes de tocar tierra, derribando el suministro eléctrico y obligando a evacuar a decenas de miles de personas.

Fung-wong, que podría cubrir dos tercios del archipiélago con sus bandas nubosas de 1.600 kilómetros de diámetro, se acercó desde el Pacífico mientras Filipinas aún lidiaba con la devastación causada por el tifón Kalmaegi, que dejó al menos 204 personas muertas en las provincias de las islas centrales el martes, para luego golpear Vietnam, donde al menos cinco personas murieron.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ha declarado estado de emergencia debido a la extensa devastación causada por Kalmaegi y la calamidad prevista por Fung-wong, que se llama Uwan en Filipinas.

Las autoridades indicaron que Fung-wong, con vientos de hasta 185 km/h (115 mph) y ráfagas de hasta 230 km/h (143 mph), se encontraba el domingo por la mañana a unos 125 kilómetros (78 millas) al noreste de la ciudad de Virac, en la provincia de Catanduanes, donde ya se está sintiendo. Se prevé que el tifón se desplace hacia el noroeste y toque tierra en la costa de la provincia de Aurora o Isabela más tarde el domingo o temprano el lunes, dijeron los meteorólogos estatales.

Los ciclones tropicales con vientos sostenidos de 185 km/h (115 mph) o más se categorizan en Filipinas como un supertifón, una designación adoptada hace años para subrayar la urgencia vinculada a tales perturbaciones climáticas extremas.

El secretario de Defensa filipino, Gilberto Teodoro Jr., quien supervisa las agencias de respuesta a desastres y el ejército, advirtió el sábado en declaraciones televisadas sobre el impacto potencialmente catastrófico de Fung-wong. Dijo que la tormenta podría afectar una vasta porción del país, incluyendo Cebú, la provincia central más afectada por el tifón Kalmaegi, y la metrópoli de Manila.

Teodoro pidió a la gente que siga las órdenes de los funcionarios de alejarse inmediatamente de aldeas y pueblos propensos a inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y marejadas costeras. "Necesitamos hacer esto porque cuando ya está lloviendo o el tifón ha golpeado y las inundaciones han comenzado, es difícil rescatar a las personas", dijo Teodoro.

A medida que Fung-wong se acercaba con su amplia banda de viento y lluvia, varias ciudades y aldeas del este del país perdieron el suministro eléctrico, dijo Bernardo Rafaelito Alejandro, de la Oficina de Defensa Civil.

Unas 50.000 familias fueron evacuadas de aldeas de alto riesgo en Bicol, una región costera en el noreste que es vulnerable a los ciclones del Pacífico y a los flujos de lodo del Mayón, uno de los volcanes más activos del país.

Las autoridades en las provincias del norte que serán azotadas por Fung-wong declararon preventivamente el cierre de escuelas y la mayoría de las oficinas gubernamentales para el lunes. Varios vuelos nacionales fueron cancelados en las provincias amenazadas, y más de 6.600 pasajeros y trabajadores de carga quedaron varados en al menos 86 puertos marítimos, donde la guardia costera prohibió a los barcos aventurarse en los mares cada vez más agitados.

Filipinas es azotada por alrededor de 20 tifones y tormentas cada año. El país también registra terremotos con frecuencia y tiene más de una docena de volcanes activos, lo que lo convierte en uno de los países más propensos a desastres naturales.

