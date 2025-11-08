Incendio en depósito de perfumes en noroeste de Turquía deja seis muertos
Un incendio en un depósito de perfumes en el noroeste de Turquía el sábado por la mañana dejó seis personas muertas y una persona herida, informaron las autoridades.
Se desconoce la causa del incendio en la provincia de Kocaeli. Se desató alrededor de las 9 de la mañana y los medios locales informaron que fue precedido por varias explosiones. Equipos de emergencia y bomberos fueron enviados inmediatamente al lugar, y el incendio fue controlado en una hora.
El gobernador de la provincia, Ilhami Aktas, afirmó a los periodistas que seis personas murieron y una estaba herida y recibiendo tratamiento. Añadió que la causa del incendio aún se desconocíe y está siendo investigada.
