Súper tifón cerca del norte de Filipinas y Taiwán provoca evacuaciones y cierres

Miles de personas fueron evacuadas de aldeas del norte de Filipinas y muchas escuelas y oficinas cerraron el lunes en el archipiélago y en la vecina Taiwán, mientras uno de los tifones más fuertes de este año amenazaba con causar inundaciones y aludes de tierra en su camino hacia el sureste de China.

El supertifón Ragasa tenía vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora (134 millas por hora) y ráfagas de hasta 265 kilómetros por hora (165 millas por hora). Su centro estaba al este de la isla de Calayan, frente a la provincia de Cagayán, según los meteorólogos filipinos. Se dirigía hacia el oeste a 20 km/h (12 mph) y podría pasar cerca o tocar tierra en las islas Babuyan de Cagayán al mediodía o temprano en la tarde del lunes.

La agencia meteorológica de Filipinas advirtió sobre inundaciones costeras, diciendo que "hay un alto riesgo de marejada ciclónica que pone en peligro la vida, con alturas máximas que superan los tres metros (casi 10 pies) en las próximas 24 horas sobre las localidades costeras bajas o expuestas" de las provincias del norte de Cagayán, Batanes, Ilocos Norte e Ilocos Sur.

El suministro eléctrico se interrumpió en la isla de Calayan y en toda la provincia montañosa del norte de Apayao, al oeste de Cagayán, dijeron funcionarios de respuesta a desastres. No hubo informes inmediatos de víctimas o daños adicionales por Ragasa, que en Filipinas recibe el nombre de Nando.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., suspendió el trabajo gubernamental y las clases en todos los niveles el lunes en la capital y en 29 provincias de la principal región norte de Luzón.

Más de 8.200 personas fueron evacuadas a lugares seguros en Cagayán, mientras que 1.220 se refugiaron en albergues de emergencia en Apayao, que es propenso a inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Los vuelos nacionales fueron suspendidos en las provincias del norte azotadas por el tifón y se prohibió a los barcos pesqueros y ferris interinsulares salir de los puertos debido a los mares muy agitados.

Ragasa, la 14ta perturbación meteorológica que azota Filipinas este año, llega mientras las autoridades y ambas cámaras del Congreso investigan un escándalo de corrupción que involucra presuntos sobornos que resultaron en proyectos de control de inundaciones de mala calidad o que ni siquiera se materializaron.

Se pronostica que el tifón permanecerá en el mar de China Meridional al menos hasta el miércoles mientras pasa al sur de Taiwán y Hong Kong antes de tocar tierra en el continente chino.

Los condados del sur de Taiwán, Taitung y Pingtung, ordenaron cierres en algunas áreas costeras y montañosas, así como en las islas periféricas de Orchid y Green.

Se espera que el tifón pase al sur de Hong Kong y Macao. Algunos residentes de Hong Kong comenzaron a abastecerse de alimentos adicionales. Se han proporcionado más del doble del número habitual de sacos de arena a las áreas propensas a inundaciones en todo Hong Kong, dijo el gobierno. La policía de Macao instó a las personas que viven en áreas bajas a prepararse para una posible evacuación.

Se espera que Ragasa lleve lluvias torrenciales y fuertes vientos a las áreas costeras del continente chino a partir del martes. Las ciudades de Jiangmen, Yangjiang, Zhongshan y Zhuhai en la provincia sureña de Guangdong ordenaron suspender la actividad de escuelas, oficinas, fábricas y medios de transporte. El tifón podría tocar tierra en Guangdong más de una vez, dijo la agencia meteorológica de China. Las autoridades instaron a los residentes a almacenar suministros de emergencia, reforzar puertas y ventanas y evacuar áreas subterráneas.

Los periodistas de AP Simina Mistreanu en Taipéi, Taiwán, y Kanis Leung en Hong Kong contribuyeron a este informe.