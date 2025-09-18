Renuncia enviado de la ONU en Sireia tras siete años de conflicto y tumulto

El funcionario que dirigió la diplomacia de la ONU en Siria durante casi siete turbulentos años anunció el jueves que renuncia.

Geir Pedersen, quien ha ocupado puestos diplomáticos durante décadas para el organismo mundial y su natal Noruega, dijo al Consejo de Seguridad de la ONU que "he informado al secretario general de mi intención de dimitir".

Pedersen, de 69 años, fue nombrado enviado especial de la ONU para Siria en 2018, siete años después del inicio de la guerra civil en el país. En medio del caos, militantes del grupo Estado Islámico tomaron el control de partes significativas de la nación. En 2019, el grupo perdió la última franja de tierra que sus combatientes controlaban, pero las células durmientes permanecen.

A Pedersen se le encargó la implementación de la Resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU, que tenía como objetivo introducir una solución política al conflicto entre el gobierno del entonces presidente Bashar Assad y sus opositores, pero los esfuerzos para negociar una solución fracasaron repetidamente.

La guerra civil comenzó después de que las protestas masivas contra el gobierno en 2011 fueran respondidas con una brutal represión gubernamental. Los combates mataron a casi medio millón de personas y desplazaron a la mitad de la población del país antes de la guerra, que era de 23 millones.

El conflicto estuvo en gran medida congelado durante años, con el país dividido en áreas controladas por el gobierno y diferentes grupos de oposición hasta diciembre de 2024, cuando Assad fue derrocado en una ofensiva relámpago rebelde liderada por el ahora presidente interino de Siria, Ahmad al-Sharaa.

El país ha continuado lidiando con profundas divisiones políticas, étnicas y religiosas.

Sewell reportó desde Beirut.

