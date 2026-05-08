Suben a 37 los muertos por explosión en fábrica de fuegos artificiales en China

La cifra de muertos por una explosión ocurrida esta semana en una fábrica de fuegos artificiales en el centro de China aumentó a 37, informó el viernes la prensa estatal.

Las autoridades locales indicaron que una persona sigue desaparecida, según la agencia noticiosa oficial, Xinhua.

La explosión ocurrió el lunes en una planta pirotécnica en la ciudad de Changsha, en la provincia de Hunan. Las autoridades han señalado que aún están investigando la causa del siniestro y ordenaron la suspensión de la fabricación de fuegos artificiales en las inmediaciones.

Los reportes iniciales apuntaron además que más de 60 personas resultaron heridas.

El diario estatal China Daily informó que la planta estaba operada por Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Co. en Liuyang, administrada por Changsha, un destacado productor de fuegos artificiales en el país.

Liuyang tiene una larga historia de producción de fuegos artificiales. La organización Guinness World Records señaló que el primer fuego artificial documentado con precisión, el petardo chino, se atribuyó a Li Tian, un monje que vivió cerca de Liuyang durante la dinastía Tang, que data aproximadamente del 618 al 907 d.C.

China reportó en febrero de dos explosiones mortales en tiendas de fuegos artificiales durante el período del Año Nuevo Lunar.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.