Sismo de magnitud 6,9 sacude región al norte de Japón. No hay alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió el jueves la zona costera al norte de Japón, pero la agencia meteorológica nacional indicó no había peligro de tsunami.

El sismo se registró frente a la costa oriental de la prefectura de Iwate, informó la Agencia Meteorológica de Japón. Ocurrió a una profundidad de unos 50 kilómetros (30 millas).

El terremoto se registró en una zona donde en los últimos meses se han reportado repetidamente fuertes terremotos.

El sismo, que sacudió la región nororiental de Japón durante la hora pico matutina del jueves, también sacudió levemente Tokio. Por el momento no había reportes de heridos ni daños, según el principal portavoz del gobierno, Minoru Kihara.

La televisora pública japonesa NHK reportó que varias localidades fueron afectadas, incluidas Sendai y Morioka, y que sus periodistas que sintieron el temblor durante un par de minutos pero que no han visto daños. Las imágenes mostraban a las personas desplazándose como de costumbre.

Las plantas e instalaciones de energía nuclear, incluida Fukushima Daiichi, que resultó dañada por el enorme terremoto y tsunami de 2011, no han reportado ninguna anomalía por los temblores del jueves, dijo Kihara.

Japón, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, es una de las zonas más propensas a terremotos en el mundo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.