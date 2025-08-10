Sismo de magnitud 6,1 sacude Turquía, provocando el colapso de alrededor de una docena de edificios

Un sismo de magnitud 6,1 estremeció el domingo una provincia del noroeste de Turquía, causando el colapso de alrededor de una docena de edificios, informó un funcionario. Al menos una persona quedó atrapada en los escombros de un edificio colapsado.

El terremoto ocurrió en la provincia de Balikesir, con epicentro en la ciudad de Sindirgi. Envió temblores que se sintieron a unos 200 kilómetros (125 millas) de distancia en Estambul, una ciudad de más de 16 millones de habitantes.

El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, dijo a la emisora nacional NTV que cinco personas, incluida una mujer anciana, fueron rescatadas de un edificio colapsado en Sindirgi, mientras los rescatistas intentaban llegar a otra persona atrapada en la estructura.

También colapsaron varias casas en el pueblo cercano de Golcuk, relató el alcalde de Sindirgi, Serkan Sak. El minarete de una mezquita también se derrumbó en el pueblo.

El ministro de Salud, Kemal Memisoglu, dijo en X que cuatro personas estaban siendo tratadas en el hospital. Ninguna de ellas estaba en condición de peligro de vida, afirmó.

“Nuestra esperanza es superar esto sin ninguna pérdida de vidas", dijo Ahmet Akin, el alcalde de la capital provincial, que también se llama Balikesir, al canal de noticias HaberTurk.

La Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía informó que el terremoto fue seguido por varias réplicas, incluida una de magnitud 4,6, y exhortó a los ciudadanos a no entrar en edificios dañados.

El presidente Recep Tayyip Erdogan emitió un comunicado deseando una pronta recuperación a todos los ciudadanos afectados.

"Que Dios proteja a nuestro país de cualquier tipo de desastre”, escribió en X.

Turquía se encuentra sobre importantes líneas de falla y los temblores son frecuentes.

En 2023, un terremoto de magnitud 7,8 mató a más de 53.000 personas en Turquía y destruyó o dañó cientos de miles de edificios en 11 provincias del sur y sureste. Otras 6.000 personas murieron en las partes del norte de la vecina Siria.

