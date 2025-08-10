Fotos muestran a israelíes manifestándose por la liberación de rehenes y el fin de la guerra en Gaza

Ciudadanos israelíes realizaron protestas para exigir la liberación inmediata de los rehenes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza y el fin de la guerra de 22 meses. El plan de Israel para tomar el control de Ciudad de Gaza con el fin de presionar a Hamás generó renovadas exhortaciones internacionales para poner fin al conflicto y desató temores por los rehenes que aún se encuentran en Gaza.

