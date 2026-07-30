Se desvanece la esperanza de rescates tras sismo en el suroeste de Japón; hay 23 muertos

El potente terremoto que provocó una explosión en un centro comercial, derribó la chimenea de una fábrica y arrasó viviendas en el suroeste de Japón esta semana ha dejado al menos 23 muertos, informó el jueves el gobierno de la prefectura de Kumamoto.

Se agota el tiempo para encontrar sobrevivientes mientras los rescatistas continúan trabajando en el área de Kumamoto, en la principal isla meridional de Japón, Kyushu, donde el martes se produjo el sismo de magnitud 7,1.

Se desconoce cuál es el número total de desaparecidos. El terremoto dejó al menos 63 heridos, cinco de ellos de gravedad, indicó el gobierno de la prefectura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.