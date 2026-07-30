Fotografías revelan los daños del terremoto que sacudió al suroeste de Japón

Un sismo de gran intensidad remeció el martes el área de Kumamoto, en Kyushu, la principal isla del sur de Japón. Un centro comercial, una fábrica y varias viviendas quedaron gravemente dañadas, mientras que elementos de las Fuerzas de Autodefensa se sumaron a los equipos de rescate para buscar sobrevivientes.

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Esta es una galería seleccionada por editores de fotografía de AP.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.