Residentes y expertos defienden uso de andamios de bambú en Hong Kong pese a incendio mortal

Residentes de Hong Kong, profesionales de la construcción y hasta exfuncionarios de alto rango rechazan la idea de que el andamiaje de bambú fue la principal razón por la que las llamas se propagaron tan rápidamente en el incendio más mortífero de la ciudad en décadas, en medio de un debate sobre si debería ser reemplazado.

Las autoridades se centraron rápidamente en el andamiaje tradicional en torno de los edificios de apartamentos en el complejo Wang Fuk Court, donde el fatal incendio del 26 de noviembre se extendió de una torre a siete, matando al menos a 159 personas. Aunque gran parte de la malla verde que cubría el andamiaje se incineró, parte del andamiaje de bambú también se quemó y cayó, y las autoridades han intensificado los planes para reemplazarlo.

El andamiaje de bambú es algo común en los rascacielos de Hong Kong, aunque en China continental y en otros lugares de Asia han comenzado a usar alternativas de metal.

Un sindicato de la industria señala que Hong Kong tiene aproximadamente 3.000 trabajadores registrados para erigir andamios de bambú, una técnica de construcción que data de cientos de años.

Expertos son escépticos sobre culpar al bambú

"Soy muy cauteloso al culpar al bambú en sí antes que se publiquen los resultados completos de la investigación", dijo Kristof Crolla, docente de la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Hong Kong cuyo enfoque incluye la arquitectura de bambú

Como material natural, el bambú puede ser combustible, agregó Crolla. Pero "cuando se usa adecuadamente y se combina con mallas certificadas como retardantes de fuego, es comparativamente difícil de encender".

Durante el incendio, las llamas se elevaron por el andamiaje de bambú erigido para trabajos de mantenimiento externo, así como por la malla verde que lo cubría. Pero el bambú generalmente no es "fácilmente inflamable", resaltó Raffaella Endrizzi, una arquitecta que investiga el andamiaje de bambú y que enseña en la Universidad China de Hong Kong.

"Centrarse sólo en el bambú corre el riesgo de ocultar problemas de seguridad más sistémicos", afirmó.

La semana pasada, cuando los bomberos combatían el incendio por segundo día, el secretario jefe de administración de la ciudad, Eric Chan, dijo a los periodistas que la resistencia al fuego del andamiaje de bambú era "inferior" a la del andamiaje de metal.

John Lee, el jefe de gobierno de la región china, dijo que los funcionarios se habían reunido con representantes de la industria de la construcción para discutir los plazos para cambiar al andamiaje de metal. El metal debería usarse por razones de seguridad cuando sea posible, indicó Chan.

La causa inicial del incendio está bajo investigación. Hasta ahora, los expertos han encontrado que parte de la malla verde que envolvía el andamiaje de bambú era de calidad inferior y que se utilizaron tableros de espuma inflamables para sellar ventanas durante las renovaciones que duraron meses. Esos fueron los principales factores que causaron que el fuego se extendiera a siete de los ocho edificios en el complejo Wang Fuk Court, dijo el secretario de Seguridad Chris Tang.

Rechazo de residentes y exfuncionarios

Una nota en chino dejada entre una montaña de ramos de flores colocados cerca del sitio del desastre destacó: "no es el andamiaje de bambú lo que debe revisarse, sino todo el sistema". Muchos otros han publicado comentarios similares en las redes sociales.

Culpar al andamiaje de bambú es una medida "perezosa y de chivo expiatorio" que distrae de problemas más profundos, escribió Regina Ip, exsecretaria de seguridad de Hong Kong que funge como asesora de John Lee, el martes en el periódico local Ming Pao.

"Sería una gran pena decidir apresuradamente prohibir el andamiaje de bambú, que es flexible de usar, debido a este incidente", subrayó John Tsang, exsecretario de finanzas de Hong Kong, en su página de Facebook.

"Cualquiera con sentido común sabe que el bambú no es tan fácil de quemar", dijo.

Desafíos en reemplazar andamiaje de bambú

Aquellos que defienden el andamiaje de bambú sostienen que está especialmente adaptado al denso e irregular paisaje urbano de Hong Kong.

"Es ligero, rápido, adaptable y respaldado por generaciones de montadores de andamios expertos, cualidades que han dado forma al horizonte de la ciudad y al ritmo de construcción", dijo Endrizzi, de la Universidad China de Hong Kong.

Los dos no pueden ser sustituidos tan fácilmente, agregó Crolla de la Universidad de Hong Kong.

Por un lado, "el andamiaje de bambú puede ser enhebrado a través de condiciones urbanas muy estrechas y fachadas irregulares de maneras que los sistemas de metal a menudo no pueden", esplicó.

Ehsan Noroozinejad, un investigador senior enfocado en construcción e infraestructura en la Universidad de Western Sydney, dijo que el andamiaje de aluminio o acero no es combustible y podría durar más. Pero también es más pesado y puede llevar más tiempo montarlo y desmontarlo.

El bambú cuesta la mitad o menos que el andamiaje de metal, comentó Ho Ping-tak, presidente del Sindicato de Trabajadores de Andamios de Bambú de Hong Kong y Kowloon. Cuestionó cuán dispuestos están los residentes de edificios antiguos que necesitan renovaciones externas a pagar más.

Han surgido problemas más extensos

Cuestiones más amplias de sospecha de manipulación de licitaciones y uso de materiales de construcción de calidad inferior en otros proyectos de mantenimiento y renovación de edificios han dominado las discusiones al tiempo que la ciudad llora a las víctimas del incendio.

"Cambiar sólo los materiales (de andamiaje de bambú a metal) no abordará los problemas subyacentes relacionados con la especificación, la aplicación y la supervisión del sitio", dijo Endrizzi.

Los cambios de política deben basarse en evidencia porque de lo contrario Hong Kong corre el riesgo de poner fin a un sistema que ha funcionado durante décadas, sin abordar los problemas regulatorios y el uso de materiales de construcción no autorizados, indicó.

Las autoridades han arrestado al menos a 15 personas como parte de una investigación sobre sospechas de corrupción y negligencia en el proyecto de renovación.

Eso ha planteado preguntas sobre la supervisión del gobierno, ya que los residentes de Wang Fuk Court plantearon preocupaciones sobre la seguridad contra incendios de los materiales de construcción, incluida la malla, un año antes.

Después del incendio, los contratistas en varias otras urbanizaciones de Hong Kong que estaban realizando trabajos de mantenimiento exterior comenzaron a retirar la malla que cubre el andamiaje. El miércoles, las autoridades ordenaron la retirada de las mallas externas de andamiaje en cientos de edificios que están siendo sometidos a renovaciones o mantenimiento importantes. Deben ser probadas antes de ser reinstaladas.

Un comité independiente investigará la causa del incendio, dijo el jefe de gobierno de Hong Kong, Lee. Prometió cambios sistémicos en la industria de la construcción para prevenir más tragedias de este tipo.

"Debemos descubrir la verdad, asegurarnos de que se haga justicia", sostuvo.

El fotógrafo de The Associated Press Chan Long Hei en Hong Kong y la periodista de la AP Elaine Kurtenbach contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.