Un niño de 1 año, entre los 159 muertos en incendio en Hong Kong; 30 personas siguen desaparecidas

El número de fallecidos en el incendio de un edificio de gran altura en Hong Kong aumentó a 159 el miércoles, mientras las autoridades arrestaron a seis personas sospechosas de desactivar algunas de las alarmas contra incendios durante los trabajos de mantenimiento en el complejo residencial.

La víctima más joven de la tragedia fue un bebé de un año, según la policía. La de más edad tenía 97 años.

La policía indicó que la búsqueda de cuerpos dentro de las siete de las ocho torres residenciales de gran altura devastadas por el incendio había terminado. El fuego comenzó el miércoles y que no se extinguió hasta el viernes. Alrededor de 30 personas seguían desaparecidas.

“Aún no hemos terminado nuestro trabajo”, dijo el comisario de policía Joe Chow a reporteros, añadiendo que se buscará entre los montones de andamios de bambú caídos para comprobar si hay restos o cuerpos enterrados allí.

El letal incendio se registró en Wang Fuk Court, en el norteño distrito suburbano de Tai Po, donde se llevaba a cabo un proyecto de renovación de varios meses que había cubierto los edificios con andamios de bambú y redes verdes.

La policía y la agencia anticorrupción de la ciudad anunciaron el martes la detención de 15 personas mientras las autoridades investigan la posible corrupción y negligencia en relación con las obras de renovación. Las autoridades reportaron a principios de semana que las redes de baja calidad que cubrían los andamios erigidos en el exterior de las torres y las placas de espuma instaladas en las ventanas contribuyeron a la rápida propagación de las llamas.

La policía dijo el miércoles que seis personas que podrían haber desactivado algunas alarmas antiincendios en el complejo residencial durante las obras fueron arrestadas bajo la sospecha de haber realizado una declaración falsa al departamento de bomberos.

Residentes y autoridades señalaron que algunas de las alarmas de los edificios no sonaron cuando se desató el incendio, aunque no estaba claro aún cuál fue el alcance de ese problema dentro del complejo.

La causa inicial del incendio aún está siendo investigada.

Diecinueve de los 159 cadáveres seguían sin identificar, apuntó la policía. Entre los fallecidos había 10 migrantes que trabajaban como empleadas domésticas en el complejo —nueve de Indonesia y una de Filipinas—, así como un bombero.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.