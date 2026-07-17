Deslave en el suroeste de China sepulta viviendas y obliga a evacuar a más de 1.000 personas

Un deslizamiento de tierra sepultó el viernes algunos edificios residenciales en la ciudad de Chongqing, en el suroeste de China, obligó a más de 1.100 residentes a evacuar la zona y dejó a una cantidad indeterminada de personas atrapadas, informó la prensa estatal.

La televisora estatal CCTV indicó que al menos 10 personas fueron rescatadas de entre los escombros y que las operaciones de búsqueda y rescate continuaban.

CCTV señaló que el deslave se produjo alrededor de las 9:08 de la mañana en el condado de Pengshui, en Chongqing. Enormes cantidades de rocas y tierra se deslizaron cuesta abajo, sepultando más de 10 edificios residenciales.

Imágenes difundidas por la cadena mostraron parte de una ladera montañosa desplomándose sobre una zona residencial. Varios edificios estaban ubicados junto al sitio del lugar del derrumbe, mientras se veía a equipos de rescate buscando entre los escombros. De acuerdo con la televisora, las labores de rescate se vieron obstaculizadas por la inestabilidad del terreno y el riesgo continuo a otro deslave.

Las fotos mostraron grandes losas de roca deslizándose junto a edificios hacia una vía fluvial debajo. Dos edificios que parecían tener unos cinco y 15 pisos de altura resultaron dañados, pero seguían en pie.

El deslave, provocado por la lluvia, ocurrió cerca de un tramo del río Wujiang, que atraviesa montañas kársticas salpicadas de pequeños pueblos y terrazas.

Las autoridades dijeron que enviaron más de 8.000 artículos de ayuda para desastres a Chongqing, incluyendo tiendas de campaña, camas plegables y kits de emergencia para familias.

Varios postes de electricidad quedaron sepultados, lo que cortó el suministro eléctrico. Las autoridades indicaron que los suministros de agua, electricidad y gas quedaron suspendidos en un radio de un kilómetro (0,6 millas) del área afectada para evitar más interrupciones.

El condado de Pengshui está en la parte sureste de Chongqing, en la frontera con las provincias de Hubei y Guizhou.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.