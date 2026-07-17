Trabajo deficiente y falta de supervisión avivaron mortal incendio en Hong Kong, concluye comisión

Una comisión independiente que investiga la causa del incendio más mortífero de Hong Kong en décadas escuchó argumentos sobre cómo las prácticas indebidas que eludieron la supervisión regulatoria convirtieron un pequeño incendio en una tragedia, cuando la pesquisa se acerca a su conclusión el viernes.

El incendio de noviembre se propagó por siete edificios de un complejo de apartamentos, mató a 168 personas y desplazó a miles de residentes en Wang Fuk Court, en el distrito suburbano de Tai Po. Muchos de los residentes viven ahora en alojamientos temporales.

El abogado principal de la comisión, Victor Dawes, señaló que el uso de mallas de andamiaje no ignífugas fue muy probablemente una razón clave de la rápida propagación del fuego en el complejo, que se encontraba en un importante proceso de renovación cuando comenzó el incendio. Agregó que el hecho de que hubiera tablones de madera cubriendo las ventanas de las escaleras provocó columnas de humo en las rutas de escape de los residentes.

Dawes sostuvo que Will Power Architects Company, una consultora, y Prestige Construction & Engineering Co., el contratista principal del proyecto, recortaron gastos en el trabajo y en los materiales, además de engañar a los reguladores y a los propietarios de las viviendas. Indicó que se recurrió a diversas prácticas deficientes e indebidas, incluidas inspecciones de cumplimiento falsificadas. Añadió que ciertos profesionales responsables de las inspecciones firmaron documentos como si fueran un “sello de goma”.

Dawes también criticó que el gobierno se apoyara en un sistema basado en el honor para supervisar el proyecto y afirmó que los departamentos pertinentes deben asumir parte de la responsabilidad.

“Cuando se enfrentó a actores deshonestos y malintencionados, todo el sistema se derrumbó”, manifestó.

Residentes descontentos con lo que escucharon

Varios residentes lloraron durante y después de la audiencia de alegatos finales, que concluyó el viernes. Yip Ka-kui, que perdió a su esposa en el incendio, fue uno de ellos.

Yip explicó que estaba conmovido porque las declaraciones de Dawes mostraban que hizo todo lo posible por buscar respuestas para ellos, aunque los resultados finales quizá no fueran los que esperaban. Agregó que los argumentos del abogado del gobierno un día antes demostraban que los departamentos gubernamentales no habían aprendido la lección.

“Aun frente a un desastre tan enorme, no logran tomar medidas audaces y decisivas para erradicar por completo estas malas prácticas de larga data”, lamentó.

Lee Kwok-hung, cuya madre y sus dos empleadas domésticas murieron, cuestionó los comentarios del gobierno de que otros lo engañaron, y preguntó por qué tantos cayeron en las mentiras.

“¿Qué tipo de salario están ganando? ¿Y los contrataron sólo para que la gente los engañara?”, dijo.

El jueves, el abogado Jenkin Suen, en representación del gobierno, reconoció algunas vulnerabilidades sistémicas, pero sostuvo que es injusto decir que los departamentos gubernamentales fueron los instigadores del incendio. Afirmó que algunos profesionales y contratistas abusaron de un mecanismo destinado a proteger al público y traicionaron la confianza depositada en ellos.

Jeffrey Tam, abogado de nueve residentes de Wang Fuk Court, señaló que algunos residentes decidieron testificar pese a estar angustiados por la tragedia.

“Escuchamos a algunos testigos que parecían que sólo querían eludir la responsabilidad", comentó Tam el jueves. "Así que a veces también entiendo por qué no pudieron contener su ira”.

Añadió que desviar la responsabilidad de esa manera no ayudará a la ciudad a descubrir la verdad.

La manipulación de licitaciones es común

Más allá de la causa del incendio, la comisión examinaba si en las obras de mantenimiento a gran escala hubo problemas sistémicos y corrupción por manipulación de licitaciones.

Dawes afirmó el viernes que la manipulación de licitaciones era común en la ciudad y que la situación en Wang Fuk Court no era un caso aislado.

El mes pasado, las autoridades de Hong Kong acusaron a siete personas, junto con Will Power y Prestige, de delitos que incluyen homicidio involuntario y conspiración para defraudar en relación con el incendio.

Las autoridades alegaron que las dos empresas y algunos acusados conspiraron para defraudar a los propietarios de los apartamentos al ocultar antecedentes de litigios previos de Prestige e inflar la puntuación otorgada a la firma en un informe de análisis de licitación. Eso finalmente llevó a que Prestige obtuviera el proyecto de renovación, un contrato valorado en más de 300 millones de dólares de Hong Kong (más de 38 millones de dólares), indicaron.

Dawes sostuvo que la tragedia no podía explicarse por una sola razón dado que los problemas estaban entrelazados.

Se espera que la comisión investigadora, encabezada por el juez del Tribunal Superior David Lok, formule recomendaciones tras revisar la causa del incendio, los posibles problemas sistémicos y si las regulaciones y sanciones existentes son suficientes. Cuando se creó en diciembre, el gobierno anunció que el panel presentará un informe en nueve meses. No se sabe cuándo se publicarán las conclusiones de la comisión.

El alcance de su trabajo no incluye posibles responsabilidades legales, que serán gestionadas por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.