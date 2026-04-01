Recién nacidos que fueron evacuados de Gaza regresan dos años después y enfrentan un futuro incierto

Más de dos años después de que su hija mayor, Kinda, fue evacuada de la unidad de cuidados intensivos neonatales del hospital más grande de la Franja de Gaza, Samer Lulu no podía dejar de sonreír mientras la alzaba en sus brazos.

La última vez que la vio fue antes de que ella y otros recién nacidos salieran del Hospital Shifa en noviembre de 2023, después de un corte de electricidad que afectó las incubadoras que los mantenían con la temperatura necesaria para sobrevivir.

El complejo hospitalario de Ciudad de Gaza fue uno de los que resultaron dañados a lo largo de casi dos años de combates entre Israel y Hamás, y sufrió apagones durante el primer mes de la guerra, cuando se vio asediado por tropas israelíes que ingresaron al lugar poco antes de la evacuación. Nacidos prematuramente, los bebés tenían la piel muy fina, un peso peligrosamente bajo y cuerpos demasiado pequeños para sobrevivir sin cuidados constantes. Cuando se produjeron los apagones, el personal médico los envolvió en mantas, los sacó de las incubadoras y los colocó uno al lado del otro para replicar el calor que necesitaban. Durante la primera semana de la guerra había 50 bebés prematuros que recibían atención, señalaron los médicos a The Associated Press en aquel momento. Treinta y uno fueron evacuados a Egipto, algunos de ellos acompañados de las personas responsables de su cuidado, mientras que otros tres fallecieron, reportaron los médicos. Otros cuatro murieron luego de llegar a Egipto en estado crítico, y algunos padres dijeron que siguen sin saber qué ocurrió después de la evacuación de sus recién nacidos. Once regresaron a Gaza el lunes. Mohammad Zaqout, funcionario del hospital, señaló días antes de la evacuación que los cortes de electricidad impidieron que el hospital Shifa pudiera desinfectar el agua, lo que provocó una serie de complicaciones entre los recién nacidos, como diarrea, sepsis e hipotermia. Sundus Al-Kurd dijo a la AP que en un principio pensó que su hija había fallecido pocos meses después de que los recién nacidos fueron evacuados a Egipto. Ella y Bissan, quien ahora tiene 2 años y medio, se reencontraron el lunes.

Alegría empañada por la preocupación

Para Lulu y otros padres de familia, el regreso de los pequeños les trajo un inusual momento de alegría. El lunes fue el momento más importante de su vida, aseguró el padre de Kinda, pero las preocupaciones sobre el futuro empañaron su júbilo. “Nuestros sentimientos están mezclados con dolor debido a la realidad en la que vivimos”, declaró a la AP fuera del Hospital Nasser en Jan Yunis. “Esperamos que el futuro de nuestros hijos no esté marcado por la tragedia o el sufrimiento que enfrentaron al comienzo de sus vidas”.

Los bebés fueron uno de los primeros símbolos del daño colateral para la población civil de Gaza después de que Israel lanzó una ofensiva el 8 de octubre de 2023, un día después de que combatientes liderados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel y asesinaron a más de 1.200 personas, además de tomar a otras 250 como rehenes.

Israel aseguró que los milicianos que orquestaron el ataque utilizaban complejos hospitalarios como centros de mando militar. Miembros de seguridad de Hamás fueron vistos con frecuencia al interior de los hospitales, donde bloqueaban el acceso a ciertas zonas, aunque el grupo y funcionarios negaron su presencia en el lugar al momento de las evacuaciones.

En los primeros días de la guerra, médicos y las personas refugiadas en el hospital informaron de bombardeos constantes y un rápido deterioro de las condiciones. La Media Luna Roja y la Organización Mundial de la Salud evacuaron la unidad de cuidados intensivos neonatales de Shifa en noviembre de 2023, cuando Israel invadió el norte de Gaza y sitió el complejo.

“La mayoría de los casos en la unidad neonatal dependen de la electricidad, y la mayoría de ellos dependen de la respiración artificial. En caso de un corte de energía eléctrica se producirá una catástrofe en cinco minutos y todos los pacientes que dependen de respiradores morirán inevitablemente debido a la falta de electricidad”, dijo en ese momento Naser Bulbul, de la unidad neonatal de Shifa, mientras los médicos intentaban mantener con vida a los bebés.

Los pequeños forman parte de un grupo más numeroso de palestinos que regresan a Gaza desde Egipto a través del cruce de Rafah —que ha sido reabierto parcialmente—, desde donde fueron trasladados al Hospital Nasser para reunirse con sus familias. Los padres tomaron a sus hijos e hijas en sus manos y trataban de ocultar las lágrimas mientras la multitud se congregaba a su alrededor.

La frontera se reabrió en febrero para un número limitado de palestinos que regresaban al país, aunque los cruces han permanecido restringidos, incluso durante las primeras semanas de la guerra con Irán, cuando fue cerrado por completo.

Un funcionario israelí señaló que se permitió el regreso de 11 niños pequeños y siete de sus cuidadores con la ayuda del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir el tema con los medios.

El destino de la mayoría de los 31 niños que fueron evacuados en noviembre de 2023 era incierto aunque, según los médicos, cuatro de ellos fallecieron tras llegar a Egipto en estado crítico. Algunos padres de familia dijeron a la AP que aún no saben qué sucedió con sus recién nacidos después de la evacuación.

La guerra ha transformado Gaza

Ibrahim Bader, de 2 años, conoció a su padre y a su abuela, pero no a su madre, quien falleció a consecuencia de una enfermedad en diciembre de 2023, después de que la mayoría de los hospitales de Gaza cancelaron los procedimientos quirúrgicos o redujeron sus operaciones, indicó Jabr Bader, su padre.

Ibrahim, Kinda y los demás niños regresaron a una Gaza transformada por dos años de guerra. La ofensiva israelí ha causado la muerte de más de 72.000 palestinos, según las autoridades sanitarias locales, y ha desplazado a la mayoría de la población, a menudo en repetidas ocasiones. Ciudades y poblados yacen en ruinas, la hambruna se apoderó el año pasado de algunas zonas del territorio, y los ataques aéreos y los tiroteos han continuado después del acuerdo de alto el fuego que Israel y Hamás alcanzaron en octubre.

Si bien varios hospitales de Gaza quedaron fuera de servicio durante la guerra, algunos han reanudado parcialmente sus operaciones, aunque los apagones y la falta de combustible y suministros siguen siendo una preocupación, El Ministerio de Salud de Gaza, que registra la edad de los fallecidos, ha reportado la muerte de miles de menores de edad. La agencia, que forma parte del gobierno liderado por Hamás, mantiene registros detallados de bajas que son considerados generalmente fiables por agencias de la ONU y expertos independientes. Ahmed al-Farra, médico del departamento de pediatría del Hospital Nasser, dijo que los reencuentros fueron un momento agridulce, “lleno de muchos mensajes: tristeza, y la alegría de reunirse con sus seres queridos”.

___ Metz informó desde Ramala, Cisjordania. La periodista de Associated Press Melanie Lidman, en Tel Aviv, Israel, contribuyó con este despacho.