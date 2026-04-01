Grupos ecologistas acusan a México de mentir sobre el origen del derrame en el Golfo

Grupos ambientalistas acusaron al gobierno de México de mentir sobre el origen de un gran derrame de petróleo en el Golfo de México, algo que las autoridades negaron de inmediato.

El derrame frente a la costa del estado sureño de Veracruz se ha extendido más de 600 kilómetros (373 millas) y ha llegado a siete reservas naturales. Ha asestado un fuerte golpe ambiental a la región, ya que se han encontrado tortugas y otras formas de vida marina en las orillas cubiertas de petróleo, y también ha afectado a los pescadores, que no han podido trabajar en los mares donde han pescado durante décadas.

El gobierno de México informó que se han vertido al océano 800 toneladas de desechos cargados de hidrocarburos. Las autoridades indicaron que el derrame comenzó en marzo y que las fuentes fueron un barco anclado frente al estado costero de Veracruz y dos sitios de los que el petróleo fluye de manera natural.

Un grupo de 17 organizaciones, entre ellas Greenpeace México, la Alianza Mexicana Contra el Fracking y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, o CEMDA, contradijo esa afirmación el lunes y sostuvo que las imágenes satelitales que captaron muestran que el origen del derrame fue en realidad un oleoducto de Pemex, la empresa petrolera estatal de México, y que una gran mancha de petróleo apareció a inicios de febrero.

“Toda esta falta de información está generando un daño económico y medioambiental enorme. Sigue siendo un vacío de información respecto de quién es el responsable”, afirmó el martes Margarita Campuzano, vocera de CEMDA.

Imágenes de febrero difundidas por los activistas coinciden con imágenes obtenidas el martes por The Associated Press a través de Copernicus, la agencia climática europea. Las fotos muestran una embarcación flotando sobre un mar enturbiado con lo que, según los grupos, es petróleo, que parece salir en forma de corriente desde una plataforma.

Los grupos señalaron que la embarcación que aparece en las imágenes es la Árbol Grande, que se especializa en reparación de oleoductos, lo que implica que el gobierno sabía del derrame antes de reportarlo y que “se ocultó”.

Pemex calificó de “imprecisa” la información y las imágenes difundidas por los grupos y afirmó que la embarcación Árbol Grande recorre de manera permanente el Golfo de México, “realizando inspecciones preventivas en plataformas y embarcaciones especializadas de atención de derrames”.

Campuzano pidió mayor transparencia y que las autoridades realicen investigaciones más enérgicas.

“Se está tratando de diluir un poco la responsabilidad cuando la tecnología hace muy fácil identificar… dónde ocurrió eso y quién es el responsable”, señaló.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó las acusaciones el martes durante su conferencia matutina y dijo que “hasta ahora no (se ha) reportado una fuga” en la infraestructura petrolera estatal y que esas filtraciones naturales en el Golfo han ocurrido en el pasado.

Indicó que el gobierno investiga con científicos si el derrame se debió a estas filtraciones naturales en la zona, “que se han reportado en muchas ocasiones y que hay muchos reportes científicos de ellas, o alguna fuga de algunas de las instalaciones”.

Sheinbaum dijo que era más probable que el derrame proviniera de las filtraciones naturales y añadió que los equipos trabajaban intensamente para limpiar el derrame y mitigar los efectos.

Aunque funcionarios del gobierno reconocieron los impactos en tortugas, aves y peces, así como la propagación a ecosistemas protegidos, también insistieron en que no había causado ningún daño ambiental severo.

Las acusaciones surgen mientras grupos ambientalistas en Estados Unidos también han dado la voz de alarma después de que el gobierno de Trump eximiera la perforación de petróleo y gas en el Golfo de México de la Ley de Especies en Peligro de Extinción, al afirmar que las demandas de los ambientalistas amenazaban con obstaculizar los suministros energéticos nacionales durante la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.

Los críticos dijeron que la medida podría dañar la vida marina y también condenar a la extinción a una rara especie de ballena.

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La periodista de The Associated Press Teresa de Miguel, en Ciudad de México, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.