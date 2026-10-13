Rebeldes hutíes reportan ataques aéreos en su contra en Yemen y otras noticias en Oriente Medio

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, volvieron a culpar a Arabia Saudí el martes por múltiples ataques aéreos durante la noche que golpearon zonas a lo largo de la frontera norte de Yemen con el reino y su costa occidental. Arabia Saudí no respondió de inmediato a la acusación, pero los ataques se produjeron horas después de que sonaran sirenas antiaéreas en la capital saudí y se oyeran explosiones.

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio el martes.

Los hutíes reportan bombardeos en zonas de Yemen bajo su control

La televisión satelital al-Masirah, dirigida por los rebeldes, informó el martes que dos ataques aéreos alcanzaron la isla de Kamaran, en el mar Rojo, controlada por los hutíes, mientras que un tercero impactó el distrito de Qanawis, a 55 kilómetros (34 millas) al noroeste de la ciudad portuaria de Hodeida.

La cadena también reportó ataques aéreos en la provincia de Jawf, que limita con Arabia Saudí.

Al-Masirah responsabilizó a Arabia Saudí de los ataques, pero no ofreció más detalles.

Los rebeldes también afirmaron que derribaron un dron saudí sobre la provincia de Saada, un bastión hutí que se encuentra en el norte de Yemen, en la frontera con Arabia Saudí.

No hubo comentarios inmediatos por parte de Arabia Saudí.

Los ataques se produjeron horas después de que Arabia Saudí activara sirenas antiaéreas la noche del lunes en la capital, Riad, y los residentes oyeran explosiones.

Los hutíes también dijeron que lanzaron un misil balístico hacia el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, que ha sido golpeado por una serie de ataques mortales en los últimos días.

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Este despacho se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.