Un tren de pasajeros descarrila en el centro de Pakistán: al menos 4 muertos y 30 heridos

Cuatro personas murieron y 30 resultaron heridas la madrugada del martes al descarrilar un tren de pasajeros en el centro de Pakistán, informaron la policía y un portavoz de Pakistan Railways.

El tren viajaba desde la ciudad portuaria sureña de Karachi hacia la ciudad noroccidental de Peshawar cuando descarriló en la ciudad de Sher Shah, en la provincia de Punjab, indicó el portavoz ferroviario Kaleem Akhtar.

Los rescatistas recuperaron los cuatro cuerpos y evacuaron a los heridos de los 14 vagones del tren, señaló. Los heridos fueron trasladados a un hospital para recibir tratamiento. También se enviaron al lugar equipos de emergencia y paramédicos, agregó.

El presidente, Asif Ali Zardari, y el primer ministro, Shehbaz Sharif, expresaron sus condolencias en comunicados separados e instaron a las autoridades a brindar la mejor atención médica posible a los heridos.

Los accidentes de tren son relativamente comunes en Pakistán, donde el sistema ferroviario ha sufrido décadas de falta de inversión, vías obsoletas y sistemas de señalización envejecidos. En 2023, diez vagones de un tren de pasajeros descarrilaron en el sur de Pakistán, lo que causó 30 muertos y más de 90 heridos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.