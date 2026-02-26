Agentes federales detienen a estudiante de Columbia que buscaban a "persona desaparecida"

Una estudiante de la Universidad de Columbia fue arrestada a primera hora del jueves por agentes federales de inmigración que lograron entrar a su residencia estudiantil haciéndose pasar por investigadores que buscaban a una “persona desaparecida”, según sus abogados y un comunicado de la presidenta de la universidad.

La estudiante, Ellie Aghayeva, es una alumna de último año de Azerbaiyán que estudia Neurociencia y Ciencias Políticas, indicaron sus abogados. Creadora de contenido, según se describe a sí misma, ha conseguido una amplia audiencia en redes sociales, donde a menudo comparte historias sobre cómo se desenvuelve en la universidad de la Ivy League siendo inmigrante.

A eso de las 7:00 de la mañana del jueves, Aghayeva publicó un mensaje para sus más de 100.000 seguidores en Instagram. “El DHS me arrestó ilegalmente. Por favor, ayúdenme”, escribió, en referencia al Departamento de Seguridad Nacional. Una foto que acompañaba la publicación parecía mostrar el asiento trasero de un vehículo.

En una petición de emergencia presentada el jueves, los abogados de Aghayeva señalaron que fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dentro de su residencia estudiantil y luego trasladada a un centro federal de detención en el Bajo Manhattan.

Los agentes no tenían una orden judicial, afirmaron sus abogados, pero “manifestaron que estaban buscando a una persona desaparecida para poder entrar”.

No se dio ninguna razón para el arresto, según la petición, que solicita su liberación inmediata.

En un correo electrónico compartido con estudiantes y personal, la presidenta interina de la universidad, Claire Shipman, indicó que agentes federales habían entrado a un edificio residencial alrededor de las 6:30 de la mañana, alegando que buscaban a una persona desaparecida.

Las consultas al DHS no han recibido respuesta de momento.

El uso de disfraces u otras tergiversaciones por parte de las autoridades migratorias ha llamado la atención en los últimos meses, después que se viera a agentes federales haciéndose pasar por trabajadores de servicios públicos y otros empleados de servicios en Minneapolis y en otros lugares.

La práctica es legal, en la mayoría de los casos. Pero abogados de inmigración sostienen que estas artimañas se están volviendo cada vez más comunes, lo que incrementa la preocupación por la drástica reconfiguración de las tácticas de control migratorio en todo el país por parte del gobierno del presidente Donald Trump.

El incidente ocurre casi un año después que agentes federales detuvieron a Mahmoud Khalil, entonces estudiante de posgrado de Columbia y activista palestino, dentro de una vivienda propiedad de la universidad. Khalil está en libertad bajo fianza y enfrenta su propio caso de deportación.

En los meses posteriores a su arresto, muchos estudiantes pidieron a la universidad que hiciera más para proteger el campus de la aplicación de las leyes migratorias por parte de agentes federales.

Actualmente, Columbia exige que todos los agentes del orden cuenten con una orden judicial o citación para acceder a áreas no públicas de la universidad, incluidas las residencias.

En su correo, Shipman señaló que los estudiantes no deben permitir que agentes del orden entren en áreas no públicas de la universidad y que no deben aceptar la notificación de una orden judicial o citación, sino que deben llamar a la seguridad pública del campus.

Añadió que la universidad estaba en proceso de comunicarse con la familia de la estudiante y de brindar apoyo legal.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.