Medio millón de dulces, 500 cocineros, 1.000 kilos de carne de cordero, una caravana de 151 autos, helicópteros para trasladar a los invitados y flores importadas de China. Aunque parezca increíble, no se trataba de una boda real, sino de la celebración de la hija de un político indio en un pueblo de Bihar, uno de los estados más pobres del país.

Se estima que unas 400.000 personas llegaron el miércoles a Nadawa para asistir a la boda de Shivangi Singh, hija del político Anant Singh, con Rishikesh Kumar, un estudiante de maestría en Administración de Empresas (MBA) de la Universidad Estatal de Georgia, en Atlanta.

Anant Singh es conocido en todo Bihar como “Chhote Sarkar” (joven jefe).

La celebración fue tan multitudinaria que el pequeño pueblo tuvo dificultades para recibir a tantos visitantes. Según medios locales, se registraron largos embotellamientos en las rutas de acceso, mientras que algunos espectadores treparon a árboles y torres de electricidad para observar los festejos.

Sin embargo, para Singh, quien ha sido elegido seis veces miembro de la Asamblea Legislativa de Bihar, semejante despliegue no parecía tener nada de extraordinario.

“Organicé exactamente lo mismo para mi hija mayor”, afirmó en una entrevista televisiva antes de la boda, al restar importancia a las críticas por los preparativos excesivos.

Para atender a los invitados, los organizadores prepararon alrededor de 500.000 dulces tradicionales y contrataron a 500 cocineros, además de utilizar unos 1.000 kilos de carne de cordero para elaborar kebabs y distintos tipos de curry.

El lugar de la celebración fue decorado con elaborados arreglos florales que, según trascendió, incluían flores importadas de China. También estaba previsto un espectáculo de fuegos artificiales.

Además, se construyeron helipuertos provisionales para recibir a los invitados VIP que llegarían desde distintas partes del país. Según informó NDTV, se llevaron 52 caballos para la ocasión, junto con jinetes de Bihar, Uttar Pradesh, Jharkhand, Rajastán y otros estados.

Los organizadores también habrían preparado un menú con más de 150 platos, desde especialidades tradicionales de Bihar hasta comidas típicas de distintas regiones de India.

Según trascendió, Singh envió alrededor de 400.000 invitaciones a distintas regiones de India y al extranjero, incluido Pakistán. Los asistentes llegaron a Nadawa en trenes, autobuses y vehículos particulares, mientras que otros hicieron el recorrido a pie.

En imágenes de la carretera Bakhtiyarpur-Mokama, difundidas por The Times of India, se veía a grandes grupos de personas camino al pueblo, en una escena que recordaba a una peregrinación religiosa.

El novio llegó con lentes de sol y un pañuelo naranja que agitaba en el aire, acompañado por una caravana de 151 autos, mientras que la novia lució un sari rojo y dorado. Entre los regalos que recibió Kumar se encontraban una Land Rover Defender blanca, una cadena de oro de 100 gramos y una pulsera del mismo metal de 80 gramos.

Sin embargo, la principal atracción iba a ser una carrera de caballos, cuyo premio consistía en una camioneta SUV para el dueño del animal ganador. La competencia tuvo que cancelarse a último momento debido a la enorme cantidad de espectadores, algunos de los cuales treparon a árboles y postes de electricidad para intentar verla.

Por otra parte, según la Asociación para las Reformas Democráticas, una organización que investiga los antecedentes de los políticos electos en India, Singh enfrenta 28 causas penales por presuntos delitos como asesinato, intento de asesinato, secuestro y extorsión, aunque niega todas las acusaciones.

Traducción de Leticia Zampedri