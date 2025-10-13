Palestinos celebran liberación de prisioneros por Israel bajo acuerdo de alto al fuego

Los palestinos celebraron el lunes mientras Israel comenzaba a liberar a casi 2.000 palestinos de prisión a cambio de la liberación de rehenes israelíes por parte de Hamás, bajo un acuerdo de alto al fuego en Gaza.

Cientos vitorearon cuando dos autobuses que transportaban a decenas de prisioneros liberados llegaron a Beitunia en la Cisjordania ocupada por Israel. Los hombres liberados, con la cabeza rapada, descendieron del autobús haciendo señales de victoria con los dedos; algunos fueron levantados sobre los hombros de la multitud, mientras que otros se hundieron en sillas cercanas, exhaustos.

"Fue una odisea indescriptible de sufrimiento: hambre, trato injusto, opresión, tortura y maldiciones, más de lo que podrías imaginar", declaró Kamal Abu Shanab, un miembro de Fatá de 51 años de la ciudad de Tulkarem en Cisjordania.

Con el rostro demacrado, dijo que perdió 59 kilogramos (139 libras) en prisión.

"No lo reconocemos. No es la persona que conocíamos. Nuestro tío no se parece a nuestro tío", declaró su sobrina, Farah Abu Shanab.

Un momento sensible para ambas partes

Las liberaciones tienen una resonancia poderosa en ambos lados.

Para los israelíes, son profundamente dolorosas, ya que algunos de los liberados han sido condenados por ataques que mataron a civiles y soldados. Para los palestinos, el tema de los prisioneros es uno de los más cargados políticamente, con casi todos los palestinos teniendo un amigo o familiar que ha sido encarcelado por Israel, particularmente hombres jóvenes.

Mientras que Israel los ve como terroristas, muchos palestinos consideran a los prisioneros como luchadores por la libertad que resisten una ocupación militar israelí.

En intercambios anteriores, ambas partes han buscado gestionar cuidadosamente las liberaciones, incluidas las imágenes, la vestimenta y las ceremonias, debido a su sensibilidad política.

Los 2.000 incluyen a unos 1.700 de los varios miles de palestinos que Israel capturó en Gaza durante la guerra de dos años y han mantenido sin cargos.

Aquellos programados para ser liberados también incluyen a 250 palestinos sentenciados a penas de prisión, la mayoría de ellos condenados por asesinato y terrorismo en ataques mortales contra israelíes que se remontan a décadas, así como otros condenados por cargos menores, según el Ministerio de Justicia de Israel. El que ha estado más tiempo entre ellos ha estado encarcelado durante casi 40 años.

Advertencias de no celebrar

En la ciudad sureña de Gaza, Jan Yunis, grandes multitudes esperaban fuera del Hospital Nasser la llegada de los detenidos que regresaban al territorio.

Algunos de los 250 palestinos condenados regresarán a sus hogares en Jerusalén Este o Cisjordania, mientras que la mayoría será enviada a Gaza o al exilio en el extranjero.

Por la mañana antes de las liberaciones, los palestinos se reunieron en colinas con vistas a la prisión de Ofer en Cisjordania, esperando a amigos y familiares que serían liberados. Un vehículo blindado israelí subió la colina desde la prisión disparando gases lacrimógenos y balas de goma a un lado de la colina.

Mientras los drones zumbaban sobre sus cabezas, la multitud se dispersó. El gas lacrimógeno siguió a la circulación de un volante que advertía que cualquiera que apoyara "organizaciones terroristas" corría el riesgo de ser arrestado.

"Se les ha advertido", decía el volante, que The Associated Press obtuvo en el lugar.

Israel ha advertido a las personas en Cisjordania contra la celebración, como ha sucedido frecuentemente en liberaciones pasadas, señaló un funcionario de la Autoridad Palestina y la familia de un prisionero a AP. En los vecindarios donde viven las familias de los prisioneros, las fuerzas israelíes distribuyeron volantes diciendo que "cualquiera que participe en tales actividades se expone a castigos y arrestos", dijo el funcionario.

El ejército de Israel no respondió a preguntas sobre el volante o las restricciones. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar con la prensa, y la familia porque temían represalias. El ejército de Israel no respondió a preguntas sobre restricciones o advertencias.

Quién está en la lista

Las vertiginosos acontecimientos han dejado preguntas hasta el último minuto sobre quién será liberado. Israel publicó una lista de unos 250 prisioneros condenados que liberaría, pero Hamás buscó cambios. Temprano el lunes, Hamás publicó los nombres de poco más de 1.900 prisioneros y detenidos que, según dijo, iban a ser liberados, aunque Israel no confirmó la lista.

Israel ha proporcionado poca información sobre los 1.700 de Gaza que serán liberados. Las fuerzas israelíes detuvieron a miles de palestinos durante el transcurso de la guerra durante redadas en refugios y hospitales y en puntos de control deteniendo a familias mientras huían de sus hogares en medio de operaciones militares. Cientos han sido liberados durante el transcurso de la guerra.

La liberación del lunes aún deja a unos 1.300 palestinos de Gaza bajo custodia israelí, según un conteo de detenidos en septiembre por el grupo de derechos humanos israelí Hamoked.

Según la lista de Hamás, los detenidos de Gaza que serán liberados incluyen a dos mujeres, seis adolescentes menores de 18 años y alrededor de 30 hombres mayores de 60. La mayoría de los detenidos han sido retenidos bajo nuevas leyes aprobadas en Israel al comienzo de la guerra que permitieron que los palestinos fueran detenidos durante meses como "combatientes ilegales" sin revisión judicial o acceso a abogados. Grupos de derechos, la ONU y detenidos han reportado abusos rutinarios en las instalaciones de detención, incluidos golpizas y alimentos insuficientes. Israel dice que se adhiere a los estándares penitenciarios legales e investiga cualquier informe de violaciones.

La lista de 250 prisioneros condenados que serán liberados, con edades que van de 19 a 64 años, incluye a 159 afiliados a Fatá, el partido político que dirige la Autoridad Palestina en la Cisjordania ocupada, y 63 asociados con Hamás. El resto no están afiliados o pertenecen a otros grupos.

Muchos fueron arrestados a principios de la década de 2000 durante la Segunda Intifada, en que palestinos llevaron a cabo ataques que mataron a cientos de israelíes, y el ejército israelí mató a varios miles de palestinos.

Algunos fueron condenados en juicios militares que, según grupos de derechos humanos, a menudo carecen de debido proceso. Otros han estado encarcelados durante meses o años sin juicio en lo que se conoce como detención administrativa. Israel dice que la práctica, ampliamente criticada por palestinos y grupos de derechos humanos, es necesaria para prevenir ataques y evitar compartir inteligencia sensible.

La lista no incluye a los aproximadamente media docena de prisioneros de mayor perfil, incluidos Marwan Barghouti, Hassan Salameh, Ahmed Saadat y Abbas Al-Sayyed. Barghouti es ampliamente visto como un posible sucesor del presidente palestino Mahmud Abás.

La lista de Israel incluye:

Raed Sheikh

Un oficial de policía palestino de 51 años y miembro de Fatá, Sheikh fue sentenciado a múltiples cadenas perpetuas en 2000 por su papel en el asesinato de dos soldados israelíes que fueron atacados por una multitud en una estación de policía de Cisjordania, incluido uno arrojado desde la ventana de la estación.

Mahmoud Issa

Un comandante de Hamás de 57 años encarcelado de por vida en 1993, antes de los acuerdos de paz interinos de Oslo, Issa fue uno de los condenados por secuestrar y matar a un policía fronterizo israelí de 29 años ese año. Gran parte de sus más de tres décadas tras las rejas las pasó en confinamiento solitario, condiciones que lo han convertido en un símbolo entre los defensores de los derechos de los prisioneros.

Los hermanos Shamásneh

Los dos hermanos, Mohammed de 56 años y Abdel Jawad Shamásneh de 62 años, fueron sentenciados en 1993 a múltiples cadenas perpetuas por su papel en un ataque con cuchillo que mató a autostopistas israelíes cuyos cuerpos fueron encontrados más tarde en un lecho de río de Jerusalén en 1990 durante la primera intifada palestina.

Iyad Fatafta

Un miembro de Fatá de 47 años cumpliendo una cadena perpetua, Fatafta fue uno de los dos hombres condenados por asesinato por apuñalar a la turista estadounidense Kristine Luken y a una amiga que estaba caminando con ella y sobrevivió.

___________________________________

El corresponsal Lee Keath en El Cairo contribuyó con este reporte.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.