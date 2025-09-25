Piden que Indonesia suspenda programa de comidas gratuitas tras intoxicación de más de 5.000 niños

El gobierno de Indonesia enfrenta el jueves llamados para suspender el programa de comidas gratuitas multimillonario del presidente Prabowo Subianto luego que miles de niños estudiantes enfermaron en un brote de intoxicación alimentaria.

Reportes televisivos mostraron salas de hospitales llenas de niños, algunos de ellos llorando de dolor y sujetándose el estómago, cuando policías y personal sanitario bajaban a otras víctimas en ambulancias, furgonetas y camiones.

El programa de Comidas Nutritivas Gratuitas inició en enero con el objetivo de combatir la desnutrición alimentando para casi 90 millones de niños y mujeres embarazadas. La iniciativa, que se espera cueste 28.000 millones de dólares hasta 2029, cumple con una promesa de campaña de Subianto, quien fue elegido el año pasado para gobernar un país de más de 282 millones de personas y con la economía más grande del sudeste asiático.

La Agencia Nacional de Nutrición registró alrededor de 1.376 casos de intoxicación alimentaria vinculados a escuelas entre enero y finales de junio. El número de estudiantes afectados aumentó a 4.711 esta semana, con más de 1.000 víctimas reportadas tan solo en la provincia más afectada de Java Occidental.

El jefe de la agencia, Dadan Hindayana, indicó que las cocinas con casos de intoxicación habían sido suspendidas y los gobiernos locales han establecido grupos de trabajo de nutricionistas y trabajadores de salud para supervisar las comidas gratuitas.

"El número total de intoxicaciones alimentarias fue sólo de 4.711 porciones de 1.000 millones de porciones cocinadas durante el programa de nueve meses", subrayó Hindayana. "Por supuesto, esto aún se puede mejorar".

Muhammad Qodari, jefe de la Oficina del Personal Presidencial, dijo el jueves que varias instituciones gubernamentales han identificado más de 5.000 víctimas de intoxicación alimentaria vinculadas al programa de comidas escolares. El Ministerio de Salud registró 5.207 casos, y la Agencia de Supervisión de Alimentos y Medicamentos reportó 5.320, dijo.

Dedi Mulyadi, el gobernador de Java Occidental, señaló que más de 470 estudiantes se enfermaron en Bandung el lunes después de comer los almuerzos gratuitos, y se reportaron tres brotes más el miércoles en la región de Sukabumi, afectando al menos a 580 niños. También se reportaron varios cientos de niños enfermos de otras áreas de la provincia el jueves, elevando el total de víctimas a al menos 1.775.

Agregó que los estudiantes que sufrían de la enfermedad se quejaban de dificultad para respirar, náuseas, mareos y dolor abdominal severo.

El Centro para las Iniciativas de Desarrollo Estratégico de Indonesia advirtió que los últimos datos sugieren que el número de casos reportados representa "la punta del iceberg".

"Se sospecha que el verdadero número de casos es considerablemente mayor ya que muchos son reacios a reportar lo que realmente sucedió", declaró Diah Saminarsih, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro. "Hacemos un llamado para suspender el programa debido a preocupaciones de salud".

La Red de Monitoreo de la Educación de Indonesia, un grupo de vigilancia, sostuvo que el programa de comidas gratuitas h fracasado.

"Hacemos un llamado al presidente Prabowo Subianto para que detenga temporalmente el programa de comidas gratuitas y realice una evaluación exhaustiva", dijo Ubaid Matraji, el coordinador del grupo. "La seguridad de los niños debe estar por encima de los objetivos políticos del gobierno".

"Debemos evaluar a quienes están ejecutando los programas que han causado preocupaciones de salud y traumatizado a los niños", añadió Mulyadi. "En este momento, asegurar que los niños estén bien atendidos es nuestra prioridad. También estamos enfrentando cómo lidiar con el trauma de los estudiantes después de haberse intoxicado".

Karmini reportó desde Yakarta, Indonesia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.