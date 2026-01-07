Netanyahu busca calmar tensiones tras muerte de joven ultraortodoxo atropellado por un bus en Israel

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pidió calma el miércoles luego de que un conductor de autobús atropelló y mató a un adolescente el martes por la noche en Jerusalén, durante una protesta contra una ley que busca reclutar a la comunidad ultraortodoxa para el ejército.

"Hago un llamado a la moderación para evitar que los ánimos se caldeen aún más y, Dios no lo quiera, ocurran más tragedias", señaló Netanyahu en un comunicado a primera hora del miércoles, añadiendo que se investigará a fondo el deceso.

El incidente se cobró la vida del estudiante de yeshivá Yosef Eisenthal. Un video de la protesta obtenido por The Associated Press mostraba cómo un autobús público lo arrastraba varios metros antes de atropellarlo, mientras los testigos se empujaban y gritaban.

La policía arrestó e interrogó al conductor, que alegó que fue atacado por los manifestantes antes de atropellar al joven, indicó un vocero de la policía.

Los manifestantes habían cortado la carretera y actuaron con violencia contra los agentes de la policía, arrojándoles huevos y otros objetos, agregó.

La violencia refleja la creciente tensión entre las autoridades israelíes y los ultraortodoxos, conocidos como jaredíes, mientras el gobierno estudia un plan para reclutarlos para el ejército.

Cuando se fundó Israel en 1948, se eximió a un pequeño número de eruditos ultraortodoxos superdotados del servicio militar, que es obligatorio para la mayoría de los judíos en el país. Pero, con el impulso de los partidos religiosos con poder político, ese número ha aumentado a lo largo de las décadas.

Muchos israelíes laicos respaldan que se revoque la exención ultraortodoxa, especialmente aquellos que han servido en múltiples ocasiones en la última guerra entre Israel y el grupo insurgente palestino Hamás en la Franja de Gaza.

Las medidas para reclutar a los ultraortodoxos han sido recibidas con una fuerte oposición y violencia ocasional por parte de manifestantes religiosos que afirman que servir en el ejército destruirá su forma de vida. Esa resistencia ha creado un problema político para Netanyahu, cuyo gobierno depende del apoyo de los partidos religiosos en el Parlamento.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.