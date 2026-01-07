Consejo antihutí de Yemen expulsa a líder separatista y dice que enfrenta cargos de traición

Un consejo que lucha contra los rebeldes hutíes de Yemen anunció el miércoles la expulsión del líder de un movimiento separatista y lo acusó de traición después de que, según se reportó, se negase a viajar a Arabia Saudí para conversaciones.

El comunicado, difundido por la agencia noticiosa SABA, controlada por fuerzas contrarias a los hutíes, es el último episodio en el enfrentamiento entre las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí y el Consejo de Transición del Sur, que había sido apoyado por Emiratos Árabes Unidos. Además, complica aún más el futuro de Yemen, el país más pobre del mundo árabe, desgarrado por uno de los peores conflictos de Oriente Medio desde hace más de una década.

El CTS dijo que el líder, Aidarous al-Zubaidi, seguía en Adén y acusó a Arabia Saudí de haber lanzado ataques aéreos en la gobernación yemení de al-Dhale que causaron víctimas mortales.

“Mientras una delegación de alto nivel del CTS está en Arabia Saudí llevando a cabo negociaciones, el presidente permanece en Adén para garantizar la seguridad y estabilidad”, escribió Amr al-Bidh, un funcionario del CTS especializado en asuntos exteriores. “No abandonará a su pueblo y participará de forma directa cuando las condiciones lo permitan”.

El comunicado de SABA acusó a al-Zubaidi de “dañar la posición militar, política y económica de la república”, así como de “formar un grupo armado y cometer el asesinato de oficiales y soldados de las fuerzas armadas”.

El grupo de líderes antihutíes se conoce como Consejo de Liderazgo Presidencial. Se formó en abril de 2022, tras la renuncia de Abed Rabbo Mansour Hadi, el presidente del gobierno de Yemen reconocido por la comunidad internacional.

Pero sus miembros tenían intereses y patrocinadores contrapuestos, y sus fuerzas nunca lucharon contra los hutíes, incluso después de que tanto Estados Unidos como Israel lanzaran campañas de bombardeos masivos contra los rebeldes. Un frágil alto el fuego entre los combatientes en suelo yemení se mantiene desde hace años.

A finales de diciembre comenzaron las tensiones por los avances del CTS en las gobernaciones de Hadramout y Mahra, que en su día estuvieron controladas por fuerzas respaldadas por Arabia Saudí.

Un comunicado del general de división Turki al-Malki, portavoz de una coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen, dijo antes el miércoles que al-Zubaidi debía tomar un vuelo a Arabia Saudí, pero no lo hizo con otros funcionarios del consejo.

“El gobierno legítimo y la coalición recibieron información de inteligencia que indicaba que al-Zubaidi desplazó una gran fuerza —que incluía vehículos blindados, de combate, armas pesadas y ligeras, y municiones”, apuntó el vocero. Al-Zubaidi “huyó a un lugar desconocido”.

En las últimas semanas, Arabia Saudí ha bombardeado posiciones del CTS y atacado lo que se decía era un envío de armas emiratíes. Tras la presión saudí y el ultimátum de las fuerzas antihutíes para retirarse de Yemen, los Emiratos dijo el sábado que habían retirado sus fuerzas.

Las tensiones en Yemen han deteriorado aún más los lazos entre Riad y Emiratos, vecinos en la península Arábiga que han competido por cuestiones económicas y políticas regionales.

Aparentemente, Arabia Saudí y Emiratos han compartido el objetivo declarado de la coalición de luchar contra los rebeldes hutíes, que están respaldados por Irán y controlan la capital yemení, Saná, desde 2014.

Yemen, ubicado en el extremo sur de la península Arábiga frente a África Oriental, limita con el mar Rojo y el golfo de Adén. La guerra civil ha matado a más de 150.000 personas entre combatientes y civiles, y ha creado uno de los peores desastres humanitarios del mundo.

Los hutíes, por su parte, han lanzado ataques contra cientos de barcos en el corredor del mar Rojo en respuesta a la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, interrumpiendo el transporte marítimo regional. Estados Unidos, que había elogiado los esfuerzos saudí-emiratíes para poner fin a la crisis sobre los separatistas, lanzó aéreos contra los rebeldes durante las presidencias de Joe Biden y Donald Trump.

___

El periodista de The Associated Press Jon Gambrell en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.