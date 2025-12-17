Myanmar acusa a cientos de violar la ley electoral mientras se acerca la fecha de votación

El gobierno militar de Myanmar ha acusado a más de 200 personas de violar la ley electoral del país del sudeste asiático antes de las elecciones generales a finales de este mes, manteniendo la presión sobre los opositores a los comicios.

Los críticos de las elecciones, que comenzarán el 28 de diciembre, afirman que no serán ni libres ni justas y que están diseñadas para añadir una fachada de legitimidad al régimen militar que comenzó después de que el ejército, en febrero de 2021, derrocara al gobierno electo de Aung San Suu Kyi.

La toma de poder desencadenó una oposición popular generalizada que se ha convertido en una guerra civil, lo que ha complicado la realización de las elecciones en muchas áreas en disputa. Esta es una de las razones por las que la votación se llevará a cabo en tres fases, con la segunda el 11 de enero y la tercera el 25 de ese mismo mes.

Existen castigos tan severos como la pena de muerte por oponerse o interrumpir las elecciones bajo una ley electoral promulgada bajo el régimen militar.

Arrestos generalizados

El ministro del Interior, el teniente general Tun Tun Naung, declaró en una reunión el martes que las autoridades habían identificado y tomado medidas contra 229 personas —201 hombres y 28 mujeres— en 140 casos por intentar sabotear los procesos electorales, según el periódico estatal Myanma Alinn. El informe no proporcionó detalles sobre los acusados ni dijo cuántos habían sido arrestados.

La nueva ley, promulgada en julio, establece que cualquiera que hable, organice, incite, proteste o distribuya cartas para interrumpir cualquier parte del proceso electoral será castigado con penas de tres a 10 años de prisión, así como una multa. Otros delitos conllevan penas de hasta la pena de muerte.

Los medios estatales han publicado recientemente los nombres de algunos de los acusados, incluidos los conocidos activistas Tayzar San, Nan Lin y Htet Myat Aung, quienes lideraron una audaz protesta el 3 de diciembre en Mandalay, la segunda ciudad más grande del país, llamando al público a rechazar las elecciones, abolir la ley de conscripción militar y liberar a los presos políticos.

El Cuerpo de Coordinación de la Huelga General, la principal organización no violenta que se opone al régimen militar, informó en un comunicado el miércoles que Htet Myat Aung, uno de sus miembros, fue arrestado por las fuerzas de seguridad en Mandalay y supuestamente fue maltratado durante el arresto.

El comunicado dijo que la vida del joven de 24 años está en peligro inminente. The Associated Press no pudo verificar su condición.

La prensa estatal reportó que entre los acusados se encuentran cineastas, un actor y comediante, niños, miembros de las Fuerzas de Defensa del Pueblo —milicias pro-democracia formadas después de la toma del ejército— y miembros de grupos armados étnicos que luchan contra las fuerzas armadas.

La mayoría fueron acusados de acciones como destruir carteles de campaña, amenazar o arrestar a trabajadores electorales y publicar comentarios en redes sociales. Según informes de medios locales, incluido el sitio de noticias en línea Myanmar Now, algunos de ellos han recibido sentencias de hasta 49 años de prisión.

Myanmar dice que no le importa lo que diga la comunidad internacional

El general de división Zaw Min Tun, portavoz del gobierno militar, declaró en una conferencia el domingo que no importa si la comunidad internacional está satisfecha o insatisfecha con las elecciones porque se están llevando a cabo para Myanmar, no para la comunidad internacional.

"Quienes quieran criticar pueden hacerlo", dijo Zaw Min Tun. "Continuaremos con nuestro objetivo original de regresar a un sistema democrático multipartidista".

Una razón importante por la que las elecciones se consideran injustas es porque el partido Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kyi no puede competir porque fue obligado a disolverse en 2023. Ganó una victoria aplastante en las elecciones de 2015 que lo llevaron al poder por primera vez, y aumentó su margen de victoria en las elecciones de 2020.

El ejército tomó el poder en 2021, impidiendo que el partido asumiera un segundo mandato, con la excusa de que había irregularidades que invalidaban el proceso. Los observadores electorales independientes no estuvieron de acuerdo y dijeron que no había problemas sustantivos.

Suu Kyi, de 80 años, está cumpliendo sentencias de prisión que suman 27 años tras ser condenada en una serie de procesos políticamente motivados presentados por el ejército. Recientemente han surgido informes que plantean preocupaciones sobre su salud, pero el ejército lo negó el martes, diciendo que ella está en buen estado de salud.

