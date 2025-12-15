Camboya dice que ataques tailandeses se adentran en su territorio cerca de refugios de civiles

Los intensos combates entre Tailandia y Camboya iniciaron su segunda semana el lunes, cuando Nom Pen afirmó que los bombardeos tailandeses se están adentrando más en su territorio, acercándose a refugios para personas que ya habían huido de áreas peligrosas a lo largo de la frontera.

Según los ministerios de Defensa e Información de Camboya, cazas F-16 tailandeses lanzaron dos bombas poco después de las 10 de la mañana cerca de campamentos para desplazados en las provincias de Oddar Meanchey y Siem Reap.

El bombardeo en el distrito de Srei Snam de Siem Reap, a más de 70 kilómetros (43 millas) dentro del territorio camboyano, iba dirigido contra un puente, dijeron las autoridades camboyanas. La provincia alberga el famoso complejo de templos de Angkor Wat, considerado Patrimonio Mundial por la UNESCO y la mayor atracción turística del país.

Ante preguntas sobre el ataque en una conferencia de prensa, el Mariscal del Aire de Tailandia Jackkrit Thammavichai, portavoz de la Fuerza Aérea, ofreció una confirmación indirecta del bombardeo.

"Según el derecho internacional y las reglas de enfrentamiento, un objetivo militar no se define en función de la distancia desde la frontera", dijo. "En realidad, se define en función de la característica y el objetivo del uso de esa instalación para fines militares".

Afirmó que la fuerza aérea de Tailandia se rige por el derecho internacional al no atacar a civiles y que la operación del lunes no afectó a civiles camboyanos cercanos.

El acceso a la zona de combate y áreas cercanas es limitado, por lo que pocas afirmaciones de cualquiera de las partes pueden verificarse de manera independiente.

Las dos partes mantienen reclamaciones contrapuestas desde hace años sobre zonas del territorio en la frontera, algunas de los cuales contienen ruinas de templos de siglos de antigüedad.

Se han reportado más de dos docenas de muertos en ambos lados de la frontera en los combates de la semana pasada y más de medio millón de personas se han visto desplazadas, según funcionarios.

Tailandia afirma haber dañado gravemente al ejército de Camboya

Funcionarios tailandeses emitieron una estimación de los daños infligidos al ejército de Camboya desde un enfrentamiento el 7 de diciembre que hirió a dos soldados tailandeses y desencadenó los combates a gran escala. Dijeron que las pérdidas camboyanas incluían 12 tanques, 10 vehículos blindados, cuatro sistemas de artillería antiaérea, siete piezas de artillería, cinco sistemas antidrón, 175 drones, cinco centros de comunicación y un lanzacohetes móvil BM-21.

Tailandia dice que Camboya ha disparado miles de cohetes desde los lanzadores BM-21 montados en camiones, que tienen un alcance de 30-40 kilómetros (19-25 millas) y pueden disparar hasta 40 proyectiles a la vez.

El gobierno de Tailandia anunció el domingo que un ataque con cohetes desde Camboya había matado a un aldeano de 63 años, la primera muerte civil reportada en el país como resultado directo del combate.

El coronel Ritcha Suksuwanon, portavoz adjunto del ejército tailandés, dijo el domingo que se había incautado un sistema de misiles antitanque guiado chino GAM-102LR intacto. Tailandia estima entre las pérdidas de Camboya unas 82 posiciones militares y 505 efectivos militares camboyanos supuestamente muertos.

Camboya ha desestimado como desinformación las estimaciones tailandesas previas sobre su número de bajas militares, pero no ha publicado sus propias cifras. Tailandia reconoce la muerte de 16 de sus tropas.

Nom Pen dijo el lunes que 15 civiles han sido asesinados y 73 heridos.

Tailandia intenta cortar suministros a Camboya

Funcionarios tailandeses también dijeron que estaban tratando de cortar el suministro de combustible y armas a Camboya, pero negaron los reportes de que se montaría un bloqueo naval a gran escala. El capitán Nara Khunkothom, asistente del portavoz de la Marina tailandesa, dijo que solo los barcos registrados en Tailandia estarían sujetos a sus controles en lo que han designado oficialmente como una "zona de alto riesgo" en el golfo de Tailandia.

Los funcionarios también dijeron que ya no se permitiría el paso de combustible y armas por un importante punto de control terrestre hacia la vecina Laos que está cerca del territorio camboyano, declarando que deben cortarse los suministros militares y el apoyo logístico.

En una admisión sorprendente, funcionarios tailandeses reconocieron implícitamente que los ataques habían dañado el templo centenario de Ta Kwai, conocido por los camboyanos como Ta Krabey, en un área disputada, pero culparon a Camboya por supuestamente usarlo como una fortaleza militar.

Phnombootra Chandrajoti, director general del Departamento de Bellas Artes de Tailandia, dijo que los sitios históricos no deben ser utilizados como bases para operaciones militares y que la prioridad más importante es que Tailandia debe asegurar y preservar el área.

Los nuevos combates descarrilaron un alto el fuego promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que puso fin a cinco días de combates anteriores en julio. Fue negociado por Malasia y promovido por la presión de Trump, quien amenazó con retirar privilegios comerciales a menos que Tailandia y Camboya estuvieran de acuerdo. Se formalizó con más detalle en octubre en una reunión regional en Malasia a la que asistió Trump.

Trump anunció el pasado viernes que los dos países habían cedido a sus insistencias en que renovasen el alto el fuego, pero el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, negó haber hecho ningún compromiso y Camboya anunció que continuaba luchando en lo que dijo es autodefensa.

Los periodistas de Associated Press Grant Peck y Wasamon Audjarint en Bangkok contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.